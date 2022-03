Przemówienie prezydenta USA w Warszawie. Joe Biden zacytował Jana Pawła II i wspomniał o Lechu Wałęsie

Joe Biden przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczął od zacytowania słów papieża Jana Pawła II. – „Nie lękajcie się” – powiedział prezydent USA. – Te słowa zdefiniowały pontyfikat Jana Pawła II – kontynuował Joe Biden i dodał, że to były „słowa, które odmieniły świat”.

Przemówienie Joe Bidena. Prezydent USA wspomniał o Lechu Wałęsie

– Gdy Jan Paweł II mówił te słowa, Związek Radziecki rządził żelazną pięścią, chowając się za żelazną kurtyną. Potem „Solidarność” przejęła Polskę i z tego, co wiem, wszyscy jesteśmy wdzięczni Lechowi Wałęsie – powiedział Joe Biden.

Prezydent Stanów Zjednoczonych po nawiązaniu do historycznych wydarzeń, odniósł się do wojny na Ukrainie, którą wywołała Rosja. – Nic w tej bitwie o wolność nie było łatwe. To była długa i bolesna droga. Ale wyszliśmy z niej wolni, po wielkiej bitwie między demokracją a autokracją, między wolnością a uciskiem – kontynuował prezydent Stanów Zjednoczonych. – Bitwy, która trwa teraz, nie wygramy w ciągu miesięcy. Musimy się przygotować na długą walkę – zapowiedział Joe Biden.

– Ukraina walczy o swój naród, ich bohaterski opór jest walką o podstawowe zasady demokracji – kontynuował prezydent USA. – Wolność słowa, rządy prawa, wolność zgromadzeń, wolność wyznania, wolność prasy – to są podstawy wolnego społeczeństwa. Wszystkie były zawsze atakowane, każde pokolenie musiało walczyć z wrogami demokracji. Taki jest świat, świat nie jest doskonały – stwierdził w dalszej części wystąpienia.

Treść całego przemówienia Joe Bidena jest dostępna poniżej.

