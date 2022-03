Morawiecki o ataku na Lwów: To sygnał Rosjan, że będą posuwać się dalej

– Jest to bardzo wyraźny sygnał Rosjan, że będą się posuwać dalej i my sobie z tego zdajemy sprawę, dlatego wzmacniamy wschodnią flankę NATO, czyli wschodnią część Polski – powiedział Mateusz Morawiecki o rosyjskim ataku na Lwów. – Amerykańskich żołnierzy jest tutaj coraz więcej, już ponad 10 tys. To też jest siła realna wojskowa, oprócz tego rozmawiamy z naszymi sojusznikami o wsparciu w postaci najnowocześniejszego sprzętu i ten sprzęt też do Polski przybył, więc już wzmacniamy nasze bezpieczeństwo – dodał szef polskiego rządu.

W podobnym tonie wypowiedział się Mariusz Błaszczak. – Rosyjski atak rakietowy na Lwów w trakcie wizyty prezydenta USA w Polsce to sygnał płynący z Kremla, że ta wizyta została zauważona – powiedział minister obrony narodowej.

Wojna na Ukrainie. Co wydarzyło się we Lwowie?

Agencja Reutera poinformowała, że w pobliżu Lwowa słychać było trzy eksplozje. Doszło do niech w sobotę 26 marca tuż po godzinie 16 czasu lokalnego. Takie informacje przekazał urzędnik Rady Miejskiej Lwowa Igor Zinkiewicz. Nad północno-wschodnią częścią miasta unoszą się kłęby gęstego dymu a w powietrzu wyczuwalny jest charakterystyczny zapach spalenizny.

Szef obwodu lwowskiego Maksym Kozycki potwierdził, że doszło do dwóch ataków rakietowych w granicach miasta. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że zbombardowano m.in. jednostkę wojskową oraz skład paliwowy znajdujące się w okolicach ulicy Łyczakowskiej. Wiadomo również, że w jeden z budynków mieszkalnych uderzyła rakieta. W mieście ogłoszony został alarm przeciwlotniczy. Mieszkańcy ukryli się w schronach.

Według wstępnych ustaleń poszkodowanych zostało pięć osób.

