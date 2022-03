Belka kpi z reakcji Macierewicza na słowa Bidena. „Panie Antoni, nie tak demonstracyjnie”

Joe Biden w trakcie wystąpienia na Zamku Królewskim mówił m.in. o zmniejszeniu rosyjskiej gospodarki o połowę i sankcjach nałożonych na Rosję. Telewizyjne kamery zarejestrowały, że w tym samym momencie Antoni Macierewicz, który przysłuchiwał się wystąpieniu prezydenta USA, znacząco pokręcił głową.

twitter

Belka kpi z Macierewicza

Reakcja byłego szefa MON nie pozostała niezauważona. „W czasie, kiedy większość słuchaczy biła brawo liderowi wolnego świata, jeden z obecnych znacząco kiwał głową w geście sprzeciwu” - napisał na swoim profilu na Twitterze Marek Belka. „Panie Antoni, nie tak demonstracyjnie, bo się pan zdekonspiruje” - dodał europoseł.

twitter

Joe Biden o Władimirze Putinie: Wybrał wojnę

Joe Biden dużą część przemówienia, które wygłosił na Zamku Królewskim w Warszawie, poświęcił toczącej się już ponad miesiąc wojnie na Ukrainie. – Ukraina walczy o swój naród, ich bohaterski opór jest walką o podstawowe zasady demokracji – powiedział prezydent USA.

Prezydent Stanów Zjednoczonych wspomniał o kłamliwej narracji Rosji dotyczącej NATO. – Rosja chce przedstawić rozszerzenie NATO jako działanie imperialne. To nieprawda. To sojusz obronny. NATO pracowało przez miesiące, by przekonać Rosję do rozmów. Chcieliśmy iść ścieżką dyplomacji, przedstawialiśmy propozycję, by zwiększyć bezpieczeństwo Europy. Putin każdą propozycję odrzucał, zasłaniał się kłamstwami. Rosja od początku chciała przemocy – podkreślił Joe Biden.

Joe Biden o gwarancjach dla członków NATO

Joe Biden mówił również o wsparciu militarnym, które otrzymuje Ukraina. Wspomniał także o zobowiązaniach w ramach artykułu 5. NATO. – Sprzęt, który wysłaliśmy Ukrainie, został wykorzystany do obrony jej ziemi. Siły amerykańskie są w Europie. Nie po to, by wchodzić w konflikt z Rosją, ale by chronić naszych sojuszników. Mamy święty obowiązek w ramach art. 5 NATO, by chronić każdej piędzi terytorium NATO. Każdego sojusznika NATO – podkreślił.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie Czytaj też:

„Złota rada” Kukiza dla Grodzkiego. „Niech ożeni się z Ochojską i adoptuje Lisa”