Co tak naprawdę miał na myśli Biden? „To nie była gafa starszego pana”

Boże, ten człowiek nie może rządzić wiecznie – te słowa padły na Zamku Królewskim w Warszawie nieprzypadkowo. I niech nikogo nie zwiedzie szybkie dementi Białego Domu, tłumaczącego, że prezydentowi wcale nie chodziło o zmianę władzy w Moskwie.

Joe Biden celowo wprowadził do publicznej debaty to, co stratedzy wiedzą już od dawna: celem wojny z Rosją nie może być żaden tymczasowy pokój, tylko odsunięcie od władzy Władimira Putina.