Papież Franciszek: Wojna to bestialstwo, akt barbarzyński i świętokradczy

– Każdy dzień wojny pogarsza sytuację wszystkich. Dlatego ponawiam mój apel: Dość! Zatrzymajcie się! Niech zamilknie broń! Pracujmy poważnie na rzecz pokoju! – wzywał Franciszek w Watykanie. – W obliczu niebezpieczeństwa samounicestwienia ludzkość musi zrozumieć, że nadszedł czas zniesienia wojny, wymazania jej z historii ludzkości, zanim ona wymaże człowieka z historii. Każdy przywódca polityczny musi się nad tym zastanowić i w to zaangażować – mówił z naciskiem.

Głowa Kościoła katolickiego zwracała też uwagę, że po miesiącu konfliktu na Ukrainie grozi nam wszystkim pogodzenie się z rzeczywistością wojny. – Nie możemy przyzwyczaić się do wojny! Zamiast tego musimy przekształcić dzisiejsze oburzenie w jutrzejsze zaangażowanie. Ponieważ jeśli z tych wydarzeń wyjdziemy tacy jak wcześniej, to w jakiś sposób wszyscy będziemy winni – ostrzegał Franciszek.

Papież Franciszek o wojnie: Potężni decydują, a biedni umierają

– Wojna nie niszczy jedynie teraźniejszości, ale także przyszłość. Od początku agresji na Ukrainę, co drugie dziecko zostało wysiedlone. Powoduje to dramatyczną traumę u najmłodszych i najbardziej niewinnych. To jest bestialstwo wojny, czynu barbarzyńskiego i świętokradczego! – stwierdzał.

– Trzeba odrzucić wojnę, miejsce śmierci, gdzie ojcowie i matki grzebią swoje dzieci, gdzie ludzie zabijają swych braci, nawet ich nie widząc; gdzie potężni decydują, a biedni umierają – zakończył papież.

