Poroszenko: Przyszłość Europy zależy od 80 samolotów, 100 czołgów i 400 transporterów

Petro Poroszenko wyraził swoją radość z wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce oraz jego spotkania z ukraińskimi ministrami obrony i spraw zagranicznych: Ołeksijem Reznikowem i Dmytro Kułebą. Przyznał, że Ukraina polega na USA, Polsce, NATO i Unii Europejskiej.

Poroszenko dodawał jednocześnie, że sytuacja jest wciąż ciężka, także w Kijowie, gdzie obecnie się znajduje. Rosyjskie czołgi nadal znajdują się w odległości zaledwie 10 kilometrów od miasta. – Jesteśmy na wojnie. Co godzinę mamy alarmy przeciwlotnicze. Dziesięć do dwudziestu pocisków rakietowych uderza w Kijów, w tym w cele cywilne – wyliczał.

– To jest nasz kraj. To nasze dzieci. Nasi rodzice, nasze rodziny. To jest nasza przyszłość. Rosyjscy żołnierze mają natomiast zero motywacji. Nie rozumieją, dlaczego tu są. I dlatego wygramy. Razem, ramię w ramię. Z naszym polskimi, europejskimi, NATO-wskimi i amerykańskimi partnerami – podkreślał.

Ukraiński polityk zwrócił się ponownie o dostawy zaawansowanego sprzętu potrzebnego do walki z najeźdźcą. – Przyszłość Europy zależy od 80 samolotów, 100 czołgów i 400 transporterów. A część tego sprzętu jest w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Rumunii i Polsce. Proszę, wesprzyjcie Ukrainę – poprosił.

Biden spotkał się w Warszawie z Ukraińskimi ministrami

W sobotę 26 marca w Warszawie doszło do spotkania szefów MSZ i resortu obrony Ukrainy z ich amerykańskimi odpowiednikami. Poinformował o tym na Twitterze Ołeksij Reznikow. „Po raz pierwszy spotkanie w formacie 2+2. Razem z Dmytro Kułebą dyskutujemy na temat aktualnych spraw i współpracy na kierunkach politycznym i obronnym pomiędzy Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi z sekretarzem obrony Lloydem J. Austinem III oraz sekretarzem stanu Antonym Blinkenem” – czytalismy w jego tweecie.

