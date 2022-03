Uzgodniono kolejną turę rozmów pokojowych w Turcji. Ukraina rozważa neutralność

O kolejnej rundzie negocjacji pokojowych między Rosją i Ukrainą dowiedzieliśmy się z oświadczenia rzecznika prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Decyzja o wyborze Stambułu miała zapaść podczas rozmowy telefonicznej pomiędzy politykiem i prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Wcześniej ukraiński negocjator David Arakhamia mówił o poniedziałku.

„W trakcie spotkania prezydent Erdogan podkreślał potrzebę wstrzymania ognia i ustanowienia pokoju pomiędzy Rosją i Ukrainą tak wcześnie jak to możliwe. Wszystko po to, by poprawić humanitarną sytuację w regionie. Politycy postanowili także, że Turcja będzie kontynuować swój wkład w każdy możliwy sposób w proces pokojowy” - dowiedzieliśmy się z komunikatu.

Wojna na Ukrainie. Zełenski zasugerował gotowość do neutralności

W kontekście rozmów pokojowych warto odnotować słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który w niedzielę 27 marca wspomniał o otwarciu na nowy kierunek negocjacyjny. Chodzi o neutralność, którą Ukrainie proponowano w celu uniknięcia rosyjskiej agresji.

Zełenski miał stwierdzić, że Ukraina jest gotowa na omówienie przyjęcia statusu neutralności, który miałby zostać wpisany w traktat pokojowy z Rosją. Neutralność ta musiałaby jednak zostać zagwarantowana przez strony trzecie. Przed samą decyzją musieliby się też wypowiedzieć obywatele Ukrainy w referendum.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Prezydent Zełenski udzielił wywiadu rosyjskim mediom. Skomentował polski pomysł