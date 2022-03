Andrzej Duda zwołał posiedzenie RBN. „Spotkanie będzie nosiło klauzulę tajności”

Prezydent Andrzej Duda zwołał na poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na Ukrainie. Podczas spotkania prezydent podzieli się informacjami z nadzwyczajnego szczytu NATO oraz z rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem.

– To konsekwentna linia działań prezydenta, który od wybuchu konfliktu dba o to, by przedstawiciele opozycji byli informowani i przez możliwość zabierania głosu mogli współuczestniczyć w kształtowaniu polskiej polityki i zachowań państwa polskiego w odniesieniu do (rosyjskiej – red.) agresji – powiedział szef BBN Paweł Soloch.