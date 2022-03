Wojna Rosja – Ukraina. Ławrow potwierdza negocjacje w Stambule. „Oczekujemy, że przyniosą rezultat”

Kolejna tura bezpośrednich negocjacji pomiędzy Ukrainą i Rosją ma odbyć się we wtorek 29 marca w Stambule. W niedzielę ogłosił to rzecznik prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Negocjacje w ostatnich dniach toczone były online.

„W trakcie spotkania prezydent Erdogan podkreślał potrzebę wstrzymania ognia i ustanowienia pokoju pomiędzy Rosją i Ukrainą tak wcześnie jak to możliwe. Wszystko po to, by poprawić humanitarną sytuację w regionie. Politycy postanowili także, że Turcja będzie kontynuować swój wkład w każdy możliwy sposób w proces pokojowy” – czytamy w tureckim komunikacie.

Wojna Rosja – Ukraina. Ławrow o kolejnej turze negocjacji w Stambule

Informację o kolejnej turze negocjacji w tureckiej stolicy potwierdził w poniedziałek szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Siergiej Ławrow. Według niego spotkanie odbędzie się „dziś lub jutro” w Stambule.

– Rosja oczekuje, że kolejna runda bezpośrednich negocjacji z Ukrainą przyniesie rezultat – powiedział Ławrow. – Jesteśmy zainteresowani, aby te negocjacje zakończyły się wynikiem, który pozwoli osiągnąć nasze główne cele. Przede wszystkim koniec trwającego od ośmiu lat zabijania ludności cywilnej w Donbasie – dodał, odwołując się kolejny raz do kłamliwej propagandy o rzekomych zabójstwach ludności cywilnej w Donbasie.

Szef rosyjskiego MSZ: Na razie bez spotkania Zełenski – Putin

Jednocześnie Ławrow wykluczył bezpośrednie spotkanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, twierdząc, że przyniosłoby to „efekt przeciwny do zamierzonego”.

– Takie spotkanie odbędzie się, gdy będzie jasność w rozwiązaniu kluczowych problemów w Donbasie, demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy – stwierdził szef rosyjskiego MSZ.

Wcześniej szef rosyjskiej delegacji w rozmowach z Ukrainą Władimir Miediński zapowiedział, że bezpośrednie spotkanie odbędzie się 29-30 marca.

