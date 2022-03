Solidarna Polska żąda zmiany polityki energetycznej Polski. „Frans Timmermans to twarz głupoty”

W poniedziałek w Ministerstwie Sprawiedliwości politycy Solidarnej Polski zorganizowali konferencję prasową, na której mówili o konieczności zmiany polskiej polityki energetycznej w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Wzięli w niej udział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wiceminister Michał Wójcik i poseł Janusz Kowalski.

Solidarna Polska domaga się zmiany polityki energetycznej

– To, co się wydarzyło na Ukrainie jest nową rzeczywistością, która wymusza zmianę strategii energetycznej na najbliższe lata – oświadczył Ziobro i zapowiedział, że złoży w tej sprawie wniosek na najbliższym posiedzeniu rady ministrów. Jak wyjaśnił, nowa strategia powinna opierać się na „konserwatywnym podejściu”, czyli „oparciu polskiej energetyki na polskich zasobach i najnowocześniejszych technologiach dotyczących energetyki węglowej”.

– Nowoczesna energetyka nie może opierać się na jednym źródle. Nie chcemy gazu natychmiast wyłączać, chcielibyśmy tylko, żeby limit wykorzystania gazu nie był podnoszony, tylko utrzymany na dotychczasowym poziomie, albo z czasem zmniejszany – mówił Ziobro. Wskazał też, że oprócz innych źródeł pozyskiwania energii, Polska powinna też stawiać na odnawialnej źródła energii i energię atomową. – Przed nami są też wyzwania związane z sięganiem po nowe źródła energii, jak wodór – zaznaczył lider Solidarnej Polski.

Zbigniew Ziobro: To my mieliśmy rację

Ziobro przypominał, że jego partia wskazywała już wcześniej na zagrożenia dotyczące transformacji energetycznej. – To my mieliśmy rację – oświadczył. Minister cytował swoją wypowiedź z 2014 r. i stwierdził, że wtedy nikt nie chciał ich słuchać. – Przewidywania Solidarnej Polski trafiały w dziesiątkę. Byliśmy w 2021 r. przeciwko przyjęciu dokumentu forsowanego przez Unię Europejską dotyczącego polityki energetycznej. (...) Mam nadzieję, że wszyscy wyciągniemy wnioski – oświadczył Ziobro.

Michał Wójcik: Frans Timmermans to twarz głupoty

Z kolei wiceminister Michał Wójcik stwierdził, że „dziś wielu polityków mówi głosem Solidarnej Polski” w sprawie polityki energetycznej i klimatycznej. – Solidarna Polska nie zmieniała swojego stanowiska ani o centymetr – stwierdził. – Frans Timmermans to twarz głupoty, trzeba to powiedzieć – oświadczył Wójcik, mówiąc o polityce energetycznej UE. – Dzisiaj dramatyczne poszukuje się wyjścia z tej sytuacji, a Timmermans jeszcze kilkanaście miesięcy temu mówił, że nie ma żadnej przyszłości dla węgla, że od węgla trzeba odejść. Teraz Timmermans zmienia całkowicie swoje stanowisko. To jest kuriozalna historia – ocenił wiceminister sprawiedliwości.

Janusz Kowalski: Polska musi utrzymać moce węglowe

Janusz Kowalski oświadczył, że „nie wolno wyłączać żadnych mocy węglowych” – To kwestia bezpieczeństwa energetycznego i racji stanu – wskazał. – Polska musi utrzymać moce węglowe. Jesteśmy zwolennikami inwestowania w nowe technologie, ale to są technologie przyszłościowe – mówił. Kowalski wzywał też do „politycznego konsensusu” w sprawie polskiej polityki energetycznej.

