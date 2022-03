Ukraina powoła specjalną grupę przy prezydencie. W jej skład wejdą międzynarodowi eksperci

Wojna na Ukrainie trwa już ponad miesiąc. W najnowszym wieczornym przemówieniu w poniedziałek 28 marca prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się do międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję.

Wojna na Ukrainie. Zełenski: Nie powinno być żadnych „zawieszonych” pakietów sankcji

Zełenski w swoim przemówieniu wymieniał działania dyplomatyczne, które jako ukraiński prezydent podjął w poniedziałek i stwierdził, że Ukraina nie może się zgodzić i nie zgodzi się na „bierną postawę sankcyjną niektórych podmiotów wobec Rosji”.

– Nie powinno być żadnych „zawieszonych” pakietów sankcji: że jeśli wojska rosyjskie coś zrobią, to będzie jakaś odpowiedź… – mówił. – Przeszliśmy przez tę historię w zeszłym roku, kiedy ogłosiliśmy, że potrzebne są silne sankcje prewencyjne przeciwko Rosji, aby zapobiec inwazji. Pakiet prewencyjny nie został wprowadzony. Rozpoczęła się wojna na pełną skalę – dodał.

Ukraiński prezydent stwierdził, że obecnie pojawia się wiele zapowiedzi, że sankcje zostaną zaostrzone i na przykład zostanie wprowadzone embargo na dostawy rosyjskiej ropy do Europy, jeśli Rosja użyje broni chemicznej.

– Po prostu nie ma słów… – ocenił to Zełenski. – Pomyślcie tylko, do czego to wszystko się sprowadza. Czekanie na broń chemiczną... My, żyjący ludzie, musimy poczekać... Czy wszystko, co robi rosyjska armia, nie zasługuje na embargo na ropę? Czy bomby fosforowe na to nie zasługują? – pytał retorycznie.

Ukraina tworzy grupę ekspertów monitorujących sankcje na Rosję

Ukraiński prezydent podkreślił, że dla Ukraińców jest ważne, żeby pakiety sankcji były wystarczająco skuteczne i znaczące, biorąc pod uwagę to, co już robi Rosja przeciwko Ukrainie.

– Jeśli pakiety sankcji są słabe lub nie działają wystarczająco, jeśli można je obejść, stwarza to niebezpieczną iluzję dla rosyjskich przywódców, że nadal mogą sobie pozwalać na to, co robią teraz. A Ukraińcy płacą za to życiem. Tysiącami istnień – wskazywał ukraiński prezydent.

Z tego powodu ukraińskie władze stworzą jeszcze w tym tygodniu grupę ekspertów przy Kancelarii Prezydenta, złożoną ze specjalistów międzynarodowych i ukraińskich, którzy mają stale analizować sankcje wobec Rosji i „to na co tak naprawdę wpływają”.

– Naszym celem jest to, aby sankcje działały zgodnie z przeznaczeniem. I żeby nie było możliwości ich ominięcia. To musi być cel całego demokratycznego świata. Bez wyjątku – podkreślił Zełenski.

