Wdowa po ukraińskim żołnierzu zaapelowała do Donalda Tuska. Lider PO złożył obietnicę

Donald Tusk odwiedził we wtorek w ramach rozmów z Polakami województwo łódzkie, m.in. Rzechtę i Sieradz. Lider PO zaczął od Zduńskiej Woli, gdzie zorganizował konferencję prasową. Następnie zjadł śniadanie w domu jednej z rodzin. Tusk wizytował schronisko młodzieżowe, gdzie mieszkają uchodźcy. Zapoznał się także z działaniem punktu zbiórki darów na terenie Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Były premier był także w tak zwanym darmowym „sklepiku” dla migrantów uciekających przed wojną na Ukrainie. Jak relacjonuje portal naszemiasto.pl odwiedzając punkt pomocy i ośrodek dla uchodźców Tusk spotkał wdowę po ukraińskim żołnierzu, która uciekła do Polski z Żytomierza. – Bardzo proszę, zamknijcie niebo nad Ukrainą. Prosimy was, aby więcej matek, dzieci, ludzi, Ukraińców nie ginęło. Powstrzymajcie tę wojnę, ten krwawy atak na mój kraj – mówiła Hanna Mazur.

Wojna na Ukrainie. Apel do Donalda Tuska

Kobieta relacjonowała m.in., że kiedy przybyła do Polski, zobaczyła uśmiechniętych ludzi, a Ukraińcy się nie uśmiechają. Dodała, że zaczną to robić dopiero w momencie, kiedy nastanie pokój. Mazur mówiła także, że „świat boi się Władimira Putina, a to przecież prezydent Rosji boi się świata, bo ukrywa się w bunkrze”. Wdowa po ukraińskim żołnierzu powiedziała również, że jej mąż zginął pod białoruską granicą, a ona do Polski przybyła razem z synem i matką.

Tusk obiecał, że przekaże jej słowa. – Postaram się powtórzyć pani apel wszędzie, gdzie tylko będę mógł – zapewnił były premier. Podczas wizyty w woj. łódzkim przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej zaznaczał również, że obecny czas pokazuje, jak wielkie serca mają Polacy i jak wdzięczni za pomoc są Ukraińcy. – Obserwujemy, jak rodzi się nowy rodzaj solidarności – podsumował Tusk.

