Ukraina rozpoczęła rozmowy z krajami gwarantującymi jej bezpieczeństwo. Wkrótce zaproszenie na negocjacje z Rosją

W Stambule zakończyły się negocjacje rosyjsko-ukraińskie. Dyplomata Ołeksandr Czałyj, który kieruje zespołem prawnym ukraińskiej delegacji, wyraził nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni uda się zaprosić na rozmowy kraje gwarantujące bezpieczeństwo Ukrainy – podała agencja UNIAN. Korespondent tytułu zaznaczył, że Kijów sformułował takie oczekiwanie podczas rozmów w Turcji.

– W ciągu najbliższych dwóch tygodni będziemy kontynuować negocjacje z Rosją. Rozpoczęliśmy także konsultacje ze wszystkimi krajami-gwarantami. Sądzę, że za dwa tygodnie będzie można zaprosić te państwa do udziału w negocjacjach wielostronnych. Do tego czasu, jak powiedział szef naszej delegacji, najbardziej fundamentalne spory powinny być negocjowane na najwyższym szczeblu politycznym – mówił Czałyj.

Przedstawiciel delegacji Ukrainy Dawid Arachamija z frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu ujawnił, że Kijów widzi wśród gwarantów bezpieczeństwa państwa Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym USA, Wielką Brytanię, Chiny i Francję oraz Turcję, Niemcy, Kanadę, Włochy, Polskę i Izrael. Ukraina chce zawarcia traktatu na wzór art. 5. NATO. Jej sygnatariusze byliby zobowiązani do udzielenie pomocy Ukrainie w razie, gdyby Rosja znów zdecydowała się na inwazję.

Jeśli uda się spełnić żądania Ukrainy, wówczas Kijów jest gotów do zadeklarowania neutralności. Zobowiąże się wtedy do nierozmieszczania obcych baz wojskowych na swoim terytorium ani nie będzie dążyć do dołączenia do sojuszów wojskowych i politycznych, co już teraz ujęte jest w konstytucji. Z kolei przeprowadzanie manewrów na terytorium Ukrainy ma się odbywać za zgodą państw-gwarantów.

