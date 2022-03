Rozmowy Rosja - Ukraina. Sekretarz stanu USA studzi optymizm

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken nie podziela optymizmu części komentatorów, którzy po wtorkowych rozmowach ukraińsko-rosyjskich w Stambule zaczęli dostrzegać szansę na zakończenie wojny. Amerykański polityk twierdzi wręcz, że nie dostrzega, by negocjacje miały posuwać się w stronę jakichkolwiek efektów. Podkreślił, że Stany Zjednoczone nie widzą „oznak prawdziwej powagi” po stronie Rosji.

– Jest to, co Rosja mówi i to, co Rosja robi. My skupiamy się na tym drugim – podkreślał Blinken podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Maroka Nasserem Bouritą. Polityk nie uwierzył w szczerość rosyjskich zapewnień o redukowaniu swoich wrogich działań wokół Kijowa. Jego zdaniem Rosja po raz kolejny chce zmylić i zwieść opinię publiczną, by myślała że Moskwa robi coś innego niż w rzeczywistości.

– Jeżeli oni myślą, że zniewolenie „tylko” wschodniej i południowej części Ukrainy może się powieść, to raz jeszcze głęboko się oszukują – oświadczył Blinken. Sekretarz stanu USA wezwał Moskwę do „natychmiastowego zakończenia agresji, zaprzestania ostrzału, wycofanie wojsk i oczywiście zaangażowania się w rozmowy pokojowe”.

Rozmowy pokojowe. Ukraiński negocjator mówi o postępach

Ukraińscy negocjatorzy po wtorkowych rozmowach mówili o progresie w negocjacjach. Ujawnili też szczegóły dotyczące omawianych gwarancji bezpieczeństwa, których strona ukraińska oczekuje po wstrzymaniu ognia. Doradca prezydenta Zełenskiego Mychajło Podolak mówił też o negocjacjach dotyczących Krymu, anektowanego przez Rosjan w 2014 roku.

– Chciałbym podkreślić, że w odniesieniu do Krymu i Sewastopola zgodzono się w formacie bilateralnym na odłożenie tematu na 15 lat i prowadzenie dwustronnych rozmów na temat tych terytoriów – przekazał. Ukraina i wspierające ją kraje Zachodu odmówiły uznania aneksji Półwyspu Krymskiego, a zamrożenie tematu ma pomóc w usunięciu problemu ze stołu negocjacyjnego na tę chwilę.

– Osobno przedyskutowaliśmy, że w trakcie tych 15 lat, kiedy będą się toczyć rozmowy dwustronne, nie będzie żadnych działań wojennych – dodawał.

