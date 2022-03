Trump apeluje do Putina o ujawnienie haków na syna Bidena. Kiedyś naciskał na Zełenskiego

Przed amerykańską kampanią wyborczą w 2019 roku Donald Trump jako prezydent USA w trakcie oficjalnej rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim naciskał na Ukrainę, żeby w zamian za 400 mld dolarów militarnej pomocy dla tego kraju, prezydent Ukrainy pomógł w prześwietleniu interesów syna Joe Bidena. Chodziło o działalność Huntera Bidena w firmie Burisma, którą wiązano ze skandalem korupcyjnym. Teraz, mimo trwającej wojny na Ukrainie, Trump zaapelował w tej sprawie do Władimira Putina.

Wojna na Ukrainie. Trump apeluje do Putina o ujawnienie haków na syna Bidena

We wtorek 29 marca w programie telewizyjnym „Just the News” ukazał się wywiad z Donaldem Trumpem przeprowadzony przez prawicowego dziennikarza Johna Solomona. W wywiadzie Trump wrócił do niepotwierdzonego nigdy oskarżenia z czasów kampanii wyborczej, że Hunter Biden otrzymał wysoką sumę pieniędzy od Eleny Baturiny, byłej żony byłego burmistrza Moskwy.

– Dała mu 3,5 miliona dolarów, więc teraz myślę, że Putin zna odpowiedź na to pytanie. Myślę, że powinien to ujawnić – mówił Trump w wywiadzie. – Myślę, że powinniśmy znać tę odpowiedź – dodał.

Jak podaje ANC News, w październiku 2020 r. Putin powiedział, że nie ma informacji o jakichkolwiek powiązaniach biznesowych między Bidenem i Baturiną.

Wojna na Ukrainie. Trump: Putin jest mądrym politykiem. Ale popełnił błąd

26 marca podczas wiecu w stanie Georgia Donald Trump ponownie zabrał głos w sprawie wojny Rosji z Ukrainą. Podczas swojego wystąpienia powiedział, że Władimir Putin jest mądrym politykiem.

– Tak, Władimir Putin jest mądry, ale myślałem, że będzie negocjował. A on postawił 200 tysięcy żołnierzy na granicy. To nigdy nie powinno się wydarzyć – tłumaczył. – Pewne rzeczy mogłyby skończyć się inaczej, ale oni nie mieli zdrowego rozsądku. Nie wiedzieli, co mają zrobić. Władimir Putin popełnił błąd – to wygląda na świetne negocjacje, które nie poszły mu zbyt dobrze – podsumował.

