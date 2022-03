Wizyta szefa MSZ Rosji w Chinach. Pierwsze takie spotkanie od wybuchu wojny na Ukrainie

Siergiej Ławrow przybył do Chin na spotkanie ws. Afganistanu. To pierwsza tego typu wizyta polityka od momentu wojny na Ukrainie. Rzecznik chińskiego MSZ nie chciał powiedzieć, czy dojdzie do dwustronnego spotkania szefów dyplomacji Chin i Rosji.

Rosyjski minister spraw zagranicznych przybył do Chin. To pierwsza wizyta Siergieja Ławrowa od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie. 17 marca samolot z szefem rosyjskiej dyplomacji na pokładzie, który leciał do Pekinu, zawrócił w połowie drogi na moskiewskie lotnisko. Agencja AFP podała, że teraz polityk ma wziąć udział w serii rozmów organizowanych przez Pekin w celu omówienia sposobów pomocy Afganistanowi. W spotkaniu mają wziąć udział również dyplomaci z USA, talibowie oraz szefowie dyplomacji lub przedstawiciele sześciu krajów bezpośrednio graniczących z Afganistanem – Pakistanu, Iranu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Katar i Indonezja zostali zaproszeni jako goście. To trzecie tego typu spotkanie. Pierwsze odbyło się w Moskwie 21 października 2021 r., a kolejne tydzień później w Teheranie. Wizyta Siergieja Ławrowa w Chinach Rzecznik chińskiego ministra spraw zagranicznych Wang Wenbin nie chciał zdradzać więcej szczegółów na temat wizyty Ławrowa w Chinach. Nie wiadomo, czy dojdzie do dwustronnego spotkania rosyjskiego polityka z szefem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi. Chińskie MSZ poinformowało również, że minister spraw zagranicznych Rosji weźmie udział w osobnym spotkaniu „Rozszerzonej Trójki” ze specjalnymi wysłannikami ws. Afganistanu z Chin i USA. Wenbin obok Chin, Stanów Zjednoczonych i Pakistanu, wskazał Rosję jako jeden z krajów, który ma wpływ na „kwestię afgańską”. Chiny i sprawa Afganistanu Pekin nie uznał rządu talibów w Afganistanie. Nie zamknął jednak ambasady w Kabulu i nie komentował działań talibów zmierzających do ograniczenia edukacji dziewcząt oraz innych przypadków łamania praw człowieka. Spotkanie odbędzie się w Tunxi w prowincji Anhui. Wybór miejsca prawdopodobnie nie był przypadkowy. Chodzi o stosunkową łatwość utrzymania „bańki” od reszty społeczeństwa. Chiny walczą bowiem z koronawirusem. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć dyplomatom 21-dniowej kwarantanny, wymaganej od podróżnych do Pekinu i innych dużych chińskich miast. Czytaj też:

