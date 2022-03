Zełenski w norweskim parlamencie: Możecie zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Europy

Wołodymyr Zełenski kontynuuje serię zdalnych wystąpień przez parlamentami różnych państw. Prezydent Ukrainy przemówił już między innymi przez parlamentami Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy przed amerykańskim Kongresem. Zabrał też głos w czasie zwołanego w Polsce Zgromadzenia Narodowego, czyli wspólnego posiedzenia Sejmu i Senatu.

Wojna na Ukrainie. Przemówienie Zełenskiego w Stortingu

W środę Zełenski wygłosił przemówienie w norweskim Stortingu. Ukraiński przywódca zwracał uwagę, że Norwegowie mogą „zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne” Europy poprzez dostarczanie większej ilości zasobów. – Już rozpoczęliśmy rozmowy co do dostarczania do Ukrainy ponad pięciu milionów metrów sześciennych gazu na następny sezon grzewczy. Spodziewam się, ze stanie się to podstawą dla naszej trwałej współpracy w tej sferze – podkreślał.

Prezydent Ukrainy apelował też o zamknięcie europejskich portów dla rosyjskich statków. – Unia Europejska, i mam nadzieję, że również Norwegia, musi wprowadzić zakaz korzystania z portów europejskich przez rosyjskie statki – powiedział. Przekonywał, że skoro Rosjanie blokują ukraińskie porty, to nie powinni mieć możliwości korzystania z portów „wolnego świata”. – Agresja zaczęła się nie tylko na naszych granicach, ale wszędzie. Zapewne odczuwacie to również w Arktyce, gdzie Rosjanie mają teraz więcej sił niż wcześniej. Mam nadzieję, że miny nie będą dryfować w kierunku waszych mórz i fiordów – wskazał.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport

Apel o dostawy broni

Podobnie jak w wystąpieniach przed innymi parlamentami, Zełenski wzywał do zwiększenia dostaw broni na Ukrainę i wspominał o ofiarach rosyjskiej agresji, w tym zabitych dzieciach. Zwrócił się do też Norwegów z prośbą o pomoc w rehabilitacji osób po traumie wojennej i apelował o przyłączenie się Oslo do powojennej odbudowy Ukrainy.

Czytaj też:

W co gra Putin? Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: wydaje się, że są dwa scenariusze