Andrzej Duda ma dwie wyjątkowe bransoletki. Wiadomo, co mogą symbolizować

Na zdjęciach wykonywanych w ostatnich tygodniach przez prezydenckich fotografów widać, że Andrzej Duda zdecydował się na niebanalny dodatek do swoich stylizacji. Na przegubie głowy państwa pojawiły się dwie plecione bransoletki: jedna w kolorze czarnym, a druga w pomarańczowym.

Co oznaczają bransoletki Andrzeja Dudy?

„Fakt” postanowił zapytać stylistkę, co mogą one oznaczać. – To osobisty i intymny drobiazg. Wygląda na plecioną bransoletkę przyjaźni, którą robi się samemu i darowuje na różne okazje i z różnymi intencjami. Nosi się je, aż się same rozpadną – wyjaśniła Ewa Rubasińska-Ianiro. – Według mnie, to jest prezent od kogoś. Nie wiadomo, od kogo, bo nic nie wiemy o sekretnym życiu prezydenta. A może jest to przyjaźń związana z prezydentem Zełenskim? – zastanawiała się ekspertka ds. mody.

Stylistka przyznała, że tego typu biżuteria była wyjątkowo popularna wśród gwiazd. – Bransoletki te noszono na szczęście, z intencją sentymentalną lub odegnania złej energii. Nie powinno się ich zdejmować, więc gwiazdy nosiły je również do garniturów i eleganckich kreacji – tłumaczyła.

Ewa Rubasińska-Ianiro podkreśliła, że niezwykle ważny jest dobór kolorów biżuterii: pomarańczowy jest bowiem symbolem bezpieczeństwa, natomiast czarny symbolizuje wyższość, godność i pewność siebie.

