Zaskakująca teza Giertycha.„PiS dogadało się z Orbanem w sprawie Ukrainy”

Roman Giertych od kilku dni podtrzymuje narrację, z której wynika, że Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński zawarli porozumienie z Viktorem Orbanem. Mecenas nie przedstawił do tej pory żadnych dowodów na potwierdzenie swoich tez.

– Ja postawiłem publiczne pytanie, które wielu zaatakowało. Czy ten plan misji pokojowej Kaczyńskiego, który on przedstawił w Kijowie, to czy to był ten plan Orbana, który Orban rozrysowywał Morawieckiemu gdzieś na mapie wielkich Węgier? – pytał Roman Giertych w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

– Uważam, że Orban próbował namówić Morawieckiego do jakiegoś udziału w misji polegającej na przejęciu administracji części zachodniej Ukrainy – ocenił adwokat. Według prawnika Orban miał to dogadane z Putinem a przejęcie Ukrainy ma się odbyć pod płaszczykiem NATO czy pod płaszczykiem UE, ale w gruncie rzeczy przez Polskę.

Wojna na Ukrainie. Ławrow o misji pokojowej

W tym kontekście warto przypomnieć słowa Siergieja Ławrowa. Rosyjski minister spraw zagranicznych powiedział, że misja pokojowa NATO na Ukrainie byłaby faktyczne przejęciem przez Polskę kontroli nad zachodnią Ukrainą.

mytro Kułeba o planie Kaczyńskiego

Szef ukraińskiej dyplomacji był pytany o inicjatywę promowaną przez prezesa PiS, mówiącą o misji pokojowej na Ukrainie. – Cieszymy się z wszelkich inicjatyw mających zakończyć wojnę w Ukrainie. Kaczyński odgrywa ważną rolę w konsolidacji polskiego spektrum politycznego, ale również wokół kwestii Ukrainy, promując ważne inicjatywy na poziomie Unii i NATO – mówił Kułeba podczas konferencji.

– Nie odrzucamy kategorycznie niczego. Wierzymy, że wszelkie propozycje i pomysły związane z Ukrainą zawsze warto omówić, aby zobaczyć jak najlepiej promować te inicjatywy na poziomie NATO i Unii. Nie odrzucamy kategorycznie niczego – mówił Kułeba. – Z tego co natomiast widzieliśmy NATO nie jest gotowe podjąć tego typu krok. Problem nie jest w nas, problem jest po drugiej stronie – dodawał, komentując polski pomysł ws. misji pokojowej NATO.

