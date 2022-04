Putin rozmawiał z Łukaszenką. Tematem wojna na Ukrainie i jutrzejsze święto

Wojna na Ukrainie trwa już pięć tygodni. W piątek 1 kwietnia doszło do kolejnej rozmowy telefonicznej przywódców Rosji i Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Łukaszenko rozmawia z Putinem

Państwowa białoruska agencja informacyjna Bełta poinformowała, że przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenko rozmawiał w piątek telefonicznie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem. Obaj przywódcy mieli rozmawiać o wzajemnych stosunkach dwustronnych pomiędzy swoimi krajami i sytuacji na Ukrainie. Poruszyli też „inne aktualne kwestie”.

Agencja podaje, że przywódcy Rosji i Białorusi z wyprzedzeniem złożyli sobie wzajemnie życzenia z okazji obchodzonego corocznie 2 kwietnia Dnia Jedności Narodów Białorusi i Rosji.

Białoruś wspiera rosyjską inwazję. Sankcje uderzają także w nią

Białoruś jest jedynym krajem europejskim, który poparł rosyjską inwazję na Ukrainę, zezwalając rosyjskim wojskom na wkroczenie przez jej granicę. Ostatnie bezpośrednie spotkanie Putina i Łukaszenki miało miejsce 11 marca w Moskwie. Wtedy przywódcy również rozmawiali o wojnie na Ukrainie i nałożonych na oba kraje zachodnich sankcjach.

Łukaszenka stwierdził, że Białoruś i Rosja nie mają powodów, by czuć się winnymi za sytuację na Ukrainie. – Nie zaczęliśmy tej wojny, mamy czyste sumienie – powiedział. Jak ocenił, to Ukraina wszczęła wojnę, a Rosja i Białoruś zadały jedynie „cios prewencyjny”.

Dyktator odniósł się również do tematu sankcji nałożonych na Białoruś i Rosję. Łukaszenka stwierdził, że oba kraje są do nich przyzwyczajone. Podkreślił, że sankcje to „zachodnie bzdury”, a dzięki nim Rosja i Białoruś otrzymały szansę na rozwój.

