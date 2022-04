Spore przetasowania w rankingu zaufania do polityków. Prezydent znów liderem, Tusk stracił na rzecz rywala

W najnowszym rankingu zaufania do polityków, przygotowanym przez IBRiS dla Onetu, pierwsze miejsce zajmuje Andrzej Duda. Prezydentowi ufa 42,6 proc. respondentów. Głowa państwa poprawiła swoje notowania w porównaniu z poprzednim sondażem, przeprowadzonym w pierwszej połowie lutego, aż o 4,7 pkt. proc. Jednocześnie Andrzejowi Dudzie nie ufa niemal tyle samo badanych – 42,7 proc.

Prezydent zepchnął na drugie miejsce w rankingu zaufania dotychczasowego lidera Rafała Trzaskowskiego. Prezydentowi Warszawy ufa 41,6 proc. respondentów, o 2,8 pkt proc. więcej niż poprzednio. Z kolei nie darzy go zaufaniem 36,8 proc. Trzecie miejsce utrzymuje premier Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu ufa 39,5 proc. uczestników badania (o 2,8 proc. więcej niż w lutym), a nie ufa mu 50 proc.

Szymon Hołownia wyprzedził Donalda Tuska

Do zmian doszło też na czwartym, piątym i szóstym miejscu. Szymon Hołownia, któremu ufa obecnie 34,9 proc. respondentów, wyprzedził Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza i awansował na czwarte miejsce. Lider Polski 2050 zaliczył wzrost zaufania o o 3,9 pkt proc., a nie ufa mu obecnie 35,9 proc. Z kolei zaufanie do przewodniczącego PO wzrosło o 2,2 pkt proc. do 33,5 proc., ale jednocześnie w rankingu były premier zaliczył spadek o jedno miejsce. Podobnie wygląda sytuacja z liderem ludowców. Zaufanie do niego wzrosło o 1,1 pkt. proc. do 32,2 proc., ale został zepchnięty z piątej na szóstą pozycję w rankingu. Tuskowi nie ufa 52,3 proc. badanych, a Kosinikowi-Kamyszowi 30,7 proc. Przewodniczący PO zaliczył wzrost nieufności aż o 5 pkt proc.

W marcu wzrosło także o 1,8 pkt proc. zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego, który zajmuje siódme miejsce w zestawieniu z wynikiem 27,8 proc. Jednocześnie prezesowi PiS nie ufa 58,8 proc. badanych.

Zbigniew Ziobro na czele rankingu nieufności

Najwięcej respondentów, bo aż 67,9 proc., nie ufa ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Na drugim miejscu w rankingu nieufności plasuje się Paweł Kukiz z wynikiem 61,2 proc, a podium zamyka Krzysztof Bosak z Konfederacji, któremu nie ufa59,4 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 25-26 marca 2022 r.

