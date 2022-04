Premier zdymisjonował Piotra Nowaka, a minister dalej pracuje. „To bardzo dziwne, że sam podpisuje obecnie dokumenty”

O dymisji ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka premier Mateusz Morawiecki poinformował 24 marca. – Decyzja jest spowodowana tym, że wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy z ministrem – przekazał szef rządu. Powodem odwołania była wypowiedź Nowaka w sprawie porozumienia rządu z Komisją Europejską w sprawie odblokowania polskiego krajowego planu odbudowy i wypłaty środków z Funduszu Obudowy. Minister ogłosił, że „lada chwila” KE da zielone światło w tej sprawie, co zdementował rzecznik rządu Piotr Muller.

Piotr Nowak zdymisjonowany, ale pracuje normalnie

Premier poinformował też, że tego samego dnia przekazał wniosek w sprawie Nowaka prezydentowi, który formalnie powołuje i odwołuje członków rządu. Mimo upływu tygodnia Andrzej Duda jeszcze nie podpisał dokumentu. Konstytucja nie precyzuje jednak czasu, w którym musi tego dokonać. Jak informuje Interia, Nowak nadal stara się normalnie pracować w resorcie i chce podejmować decyzje. „Jeszcze w tym tygodniu próbował podsuwać część dokumentów do podpisu swojemu zastępcy. Bezskutecznie. Dyrektorzy są zdziwieni zachowaniem ministra i nie do końca wiedzą, co powinni robić” – informuje portal. „To bardzo dziwne, że Nowak sam podpisuje obecnie dokumenty. Nie wiadomo tylko czy one mają jakąkolwiek moc prawną” – wskazuje źródło Interii.

„Prezydent był zaabsorbowany innymi rzeczami”

Według portalu, Kancelaria Premiera jest przekonana, że dymisja ministra to tylko formalność. Takie sygnały ma też wysyłać też Pałac Prezydencki, a zwłoka wynika z napiętego kalendarza Andrzeja Dudy. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot powiedział w rozmowie z Interią, że „chwilowo pan prezydent był zaabsorbowany innymi rzeczami”, bo „tyle się dzieje w sprawach międzynarodowych i w sprawach bezpieczeństwa”. Dodał też, że Andrzej Duda podpisze dymisję „w stosownym momencie”. Na razie nie wiadomo też, kto mógłby zastąpić Nowaka na stanowisku ministra rozwoju i technologii.

