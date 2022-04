MSZ domaga się od Kancelarii Senatu notatek ze spotkań międzynarodowych Tomasza Grodzkiego

Portal TVP opisuje pismo, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało do Kancelarii Senatu we wrześniu 2021 r. Resort dyplomacji oświadczył w nim, że „w związku z brakiem reakcji na ponawiane prośby o przekazywanie do MSZ notatek ze spotkań, brakiem uwzględniania próśb o możliwość udziału przedstawiciela MSZ w spotkaniach oraz niekonsultowaniem planowanych spotkań z MSZ, ministerstwo nie może traktować aktywności marszałka Senatu jako koordynowanej z założeniami i celami polityki zagranicznej RP”. Resort poinformował, że „do czasu otrzymania wszystkich zaległych notatek ze spotkań międzynarodowych przedstawicieli Senatu, MSZ nie będzie kontynuowało przygotowywania materiałów na zlecenie kancelarii Senatu do użytku marszałka Senatu”.

Marszałek aktywny w sferze międzynarodowej

Według TVP Info, Kancelaria Senatu stoi na stanowisku, że nie ma obowiązku przekazywania formalnych notatek ze spotkań marszałka. Przekonuje też, że może utrzymywać kontakty z różnymi podziemiami, a „prowadzenie dialogu z różnymi podmiotami krajowymi” jak i „udział w międzynarodowej debacie” są „wręcz wpisane w mandat parlamentarny”.

Konstytucja nie przyznaje marszałkowi Senatu kompetencji w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej, a posiada on kompetencje w zakresie reprezentacji Senatu. Marszałkowie izby wyższej tradycyjnie spotykają się między innymi z przedstawicielami parlamentów innych państw czy dyplomatami. Ostatnio Tomasz Grodzki spotkał się między innymi z szefem ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych, ambasadorem Australii, Republiki Korei i ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Z kolei na początku stycznia uczestniczył w Watykanie w audiencji u papieża Franciszka. Z kolei pod koniec 2019 r. Grodzki spotkał się z ambasadorem Rosji w Polsce, co spotkało się z krytyką ze strony PiS.

PiS domaga się odwołania Grodzkiego

W ostatnich dniach Grodzki wywołał kontrowersje swoim wystąpieniem, skierowanym do ukraińskich parlamentarzystów. – Muszę was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal – nawet wbrew intencjom – finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi – powiedział marszałek Senatu. W związku z tym PiS złożyło wniosek o odwołanie Grodzkiego z funkcji marszałka.

Czytaj też:

Grodzki „szkodzi i irytuje”, ale zostanie. „Tusk nie może sobie pozwolić na porażkę”