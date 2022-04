Żaryn twierdzi, że rosyjskie portale cytują Sikorskiego. Europoseł KO odpowiada

„Propaganda cytując słowa polskiego polityka stwierdza, że »krytykuje«, »zawstydza« i »oskarża« on Rząd RP za bezczynność wobec Rosji, co jest interpretowane przez kolejne przekazy, jako wyłamywanie się z działań Zachodu wobec Kremla” – napisał na swoim profilu na Twitterze Stanisław Żaryn. Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych dołączył do wpisu screeny tekstów zamieszczonych na rosyjskojęzycznych portalach.

Według współpracownika Mariusza Kamińskiego „rosyjska propaganda bazując na słowach Radosława Sikorskiego chce pokazać, że Polska nie działa ramię w ramię z Zachodem w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę”. „Rosyjska propaganda na bieżąco śledzi polską debatę publiczną i podejmuje wątki korzystne dla siebie. Podejmowane są próby destabilizowania współpracy Polski z jej sojusznikami. Wykorzystywanie też polskich polityków do działań rosyjskiej propagandy przeciwko Zachodowi daje Kremlowi dodatkowe korzyści w walce informacyjnej przeciwko NATO” – dodał Stanisław Żaryn.

Sikorski odpowiada Żarynowi

Wywołany do tablicy Radosław Sikorski odpowiedział rzecznikowi ministra-koordynatora służb. No to zadajcie kłam rosyjskiej propagandzie i wprowadźcie takie sankcje jakich domagacie się od Niemiec – stwierdził europoseł Koalicji Obywatelskiej w jednym z wpisów na Twitterze.

