Mateusz Morawiecki napisał list do Ursuli von der Leyen. Zaapelował o wdrożenie czteropunktowego planu

Jak informuje Interia, stanowisko rządu w sprawie sankcji wobec Rosji uległo zaostrzeniu. W liście do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen Mateusz Morawiecki stwierdza, że „sankcje nałożone na Rosję nie działają”, a reakcja Europy, „choć stanowcza”, ma być „niewystarczająca”. Szef rządu zwraca uwagę na kurs rosyjskiej waluty. „Obecnie widzimy jak rubel odbudowuje swoją wartość w takim samym tempie, jak Mariupol i jego mieszkańcy zmiatani są z powierzchni Ziemi. Dziś rubel oscyluje już w okolicy swojego przedwojennego kursu” – stwierdza premier w liście, do którego dotarł portal. Morawiecki wskazuje też na problemy z ciągle aktywnym handlem surowcami energetycznymi między Rosją a Europą, czy nieszczelną blokadę systemu SWIFT.

List Morawieckiego do von der Leyen. Cztery postulaty

Według Interii polski rząd przedstawił Komisji Europejskiej propozycję czteropunktowego planu działania wobec Moskwy i zaapelował o jego wdrożenie. Ma on obejmować: zamknięcie całego handlu towarowego i energetycznego z Rosją, bezwzględny zakaz przeprowadzania transakcji z wykorzystaniem systemu SWIFT w całym rosyjskim sektorem bankowym, rozszerzenie sankcji nałożonych na na rosyjskich oligarchów na ich partnerów biznesowych, włącznie z zamrożeniem wszystkich aktywów Federacji Rosyjskiej na terytorium UE, a zawieszenie wydawania wiz dla obywateli rosyjskich, którzy planują przyjazd na terytorium Unii Europejskiej.

„Jeśli naprawdę bardziej będziemy martwić się o nasz komfort bardziej niż o życie kobiet i dzieci, o wolność, o prawo do prawdy, prawo do życia, to znaczy, że Europa jest w środku martwa. Wypalona. Jeśli nie uratujemy Ukrainy, to Unia Europejska stanie się symbolem porażki, upokorzeń i bezradności” – napisał Morawiecki w liście do szefowej KE.

Szefowa KE zapowiedziała zaostrzenie sankcji

Po zakończeniu szczytu Unii Europejskiej w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że UE zaostrzy sankcje wobec Rosji. – W czwartek 24 marca prezydent Wołodymyr Zełenski opisał odwagę Ukraińców, którzy dzielnie stawiają opór wojskom rosyjskim. Mają za sobą całą UE. Zwiększymy nasze wsparcie dla Ukrainy, zaostrzymy sankcje i uwolnimy się od rosyjskich paliw kopalnych — oświadczyła Ursula von der Leyen.

Rząd wprowadza plan derusyfikacji gospodarki

W środę premier przedstawił trzypunktowy plan derusyfikacji polskiej gospodarki. – Będziemy robić wszystko, aby do końca tego roku odejść od rosyjskiej ropy – oświadczył szef rządu. Poinformował też o odejściu od rosyjskiego węgla. – Nałożymy całkowite embargo na rosyjski węgiel mimo braku zgody Komisje Europejskiej. Stanie się to w kwietniu, a najpóźniej w maju – zapowiedział. Morawiecki zamierza też naciskać na Unię Europejską, aby wprowadzić specjalny podatek na rosyjskie węglowodory.

