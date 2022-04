Kamiński uderza w Grodzkiego. „Ukraińcy wiedzą, że to są słowa fałszywe”

– Zbliżamy się do liczby 2,5 miliona uchodźców, którzy przekroczą granicę naszego kraju. Mniej więcej od tygodnia spada liczba uchodźców, to jest około 20-30 tysięcy na dobę. W pierwszych dniach, kiedy wybuchła wojna, te liczby dochodziły do 150 tysięcy na dobę uchodźców, którzy przekroczyli naszą granicę – mówił w rozmowie z TVP Info Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA przekazał, że w ciągu dwóch tygodni wydano 600 tys. numerów PSL. – W tej chwili jest około 250 tys. uchodźców w Czechach, około 300 tys. w Niemczech. Wydaliśmy w ciągu dwóch tygodni 600 tys. numerów PESEL osobom, które na jakiś czas chcą zostać w naszym kraju, chcą tutaj działać legalnie, podejmować prace zawodową. Musimy im pomóc i pomagamy im bardzo skutecznie – tłumaczył polityk PiS.

Kamiński uderza w Grodzkiego

W rozmowie z TVP Mariusz Kamiński nawiązał także do słynnego już wystąpienia Tomasza Grodzkiego w języku ukraińskim. – To jest niestety bardzo przykra sprawa. Polityk występuje zdalnie przed ukraińskim parlamentem i oskarża swój rząd o to, że wspiera agresora. Pierwszymi, którzy kompletnie go nie rozumieli, byli Ukraińcy. Ukraińcy wiedzą, że to są słowa fałszywe, całkowicie nieadekwatne do tego, co robi nasz rząd i nasi obywatele – ocenił minister spraw wewnętrznych i administracji.

Szef MSWiA zapewnił, że „każdy polityk ukraiński, od prezydenta przez ministrów, przez zwykłych żołnierzy, którzy walczą w obronie ojczyzny, mówi, że Polska jest ich prawdziwym, szczerym i najważniejszym sojusznikiem”.

Co powiedział Tomasz Grodzki?

– Muszę was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal – nawet wbrew intencjom – finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi – mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki w swoim wystąpieniu skierowanym do ukraińskich parlamentarzystów.

