Wspólna inicjatywa liderów partii opozycyjnych. Tusk, Kosiniak-Kamysz i Hołownia podpisali deklarację

W sobotę 2 kwietnia odbyła się debata liderów partii opozycyjnych, która została zorganizowana w związku z 25-leciem Konstytucji RP. – Dziś w Polsce jest wystarczająco dużo powodów, by przejmować się nie projektami naprawy Konstytucji, a tym, że do władzy doszli ludzie, którzy tę Konstytucję gwałcą – powiedział Donald Tusk, którego słowa cytuje PO na Twitterze. – Jestem w pełni świadomy, że nie ma dziś ugrupowania, które samodzielnie pokona tych, którzy łamią Konstytucję. Musimy osiągnąć elementarne porozumienie, by wygrać wybory parlamentarne – kontynuował lider Platformy Obywatelskiej.

Debata o Konstytucji. Włodzimierz Czarzasty: Przyjdzie kres i przyjdzie kara

– Jestem ortodoksyjnym zwolennikiem przestrzegania tej Konstytucji i wskazywania palcem tych, którzy ją łamią. Wszystkim tym, którzy jej nie przestrzegają chcę powiedzieć jedno: przyjdzie kres i przyjdzie kara – stwierdził z kolei Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu. – Spotykamy się w ważną rocznicę: 25 lat Konstytucji. Pomimo różnic między nami jest coś, co nas łączy. To Konstytucja, szacunek do jej zapisów i pokoleń, które dla dobra wspólnego ją uchwalały – powiedział przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szymon Hołownia mówił o konieczności wprowadzenia „mechanizmów obronnych”. – Konstytucja RP wymaga zamontowania w sobie mechanizmów obronnych, które będą się uaktywniały, kiedy ktoś będzie próbował ją łamać, obchodzić, wypaczać. Mamy do czynienia z polityką, która nie przyszła zmienić to czy tamto, tylko wymontowała bezpieczniki – stwierdził lider Polski 2050.

Wspólna inicjatywa partii opozycyjnych. Tusk, Kosiniak-Kamysz i Hołownia podpisali deklarację

Podczas spotkania liderów partii opozycyjnych została przedstawiona „Deklaracja z okazji 25 lat Konstytucji”, a jej treść odczytał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. – W 25. rocznicę przyjęcia przez naród w referendum Konstytucji my, przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych, oddajemy hołd jej twórcom, deklarujemy wierność jej ideałom i przepisom oraz wyrażamy przekonanie, że tylko Konstytucja może być fundamentem praworządności i służącego wszystkim obywatelom państwa – powiedział polityk.

– Zapewniamy, że po najbliższych wyborach uczynimy wszystko, aby niszczony przez ostatnie lata porządek prawny RP, jak najszybciej został odbudowany i wprowadzimy konstytucyjne mechanizmy zabezpieczające w przyszłości prawidłowe funkcjonowanie państwa prawa. Deklarujemy również pełne poszanowanie Konstytucji i całego systemu prawnego oraz przestrzeganie godności człowieka, które jest źródłem wszystkich praw i wolności obywatelskich. Przysięgaliśmy przed narodem na Konstytucję, ocalimy ją, okażemy jej wierność i lojalność – odczytał dalej Piotr Zgorzelski. Deklarację podpisali m.in. Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń.

