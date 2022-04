Jak może skończyć się wojna Rosji z Ukrainą? Jednoznaczna odpowiedź Wołodymyra Zełenskiego

Prezydent Wołodymyr Zełenski został zapytany w Fox News o to, jak może skończyć się wojna Rosji z Ukrainą. – Zwycięstwo prawdy oznacza zwycięstwo Ukrainy. Pytanie brzmi, kiedy to się skończy. To jest głębokie pytanie. To bolesne pytanie. Ukraińcy nie zaakceptują żadnego zakończenia wojny poza zwycięstwem – oświadczył ukraiński przywódca. Pytany na co byłby skłonny się zgodzić, żeby doprowadzić do rozejmu, Zełenski zaznaczył, że jego kraj „nie handluje swoim terytorium, a kwestia integralności terytorialnej i suwerenności nie podlega dyskusji”.

Wojna na Ukrainie. „Myślę, że to błąd”

Ukraiński przywódca podkreślił, że jego kraj liczy na zobowiązanie się innych państw do zapewniania bezpieczeństwa Ukrainy w przyszłości. Zełenski przekazał, że rozmawiał o tym z prezydentem USAJoe Bidenem. – Trudno nam rozmawiać o NATO, ponieważ NATO nie chce nas przyjąć – wskazał. – Myślę, że to błąd, ponieważ jeśli wchodzimy do NATO, to czynimy NATO znacznie silniejszym. Nie jesteśmy słabym państwem. Nie proponujemy, aby nas wzmacniać kosztem NATO… Jesteśmy dodatkiem, jesteśmy lokomotywą – mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy został też zapytany o oskarżenia ze strony rosyjskich władz dotyczące rzekomego ataku sił ukraińskich na magazyn ropy w Biełgorodzie w Rosji. – Przepraszam, ale nie rozmawiam na temat rozkazów, jakie wydaję jako dowódca sił zbrojnych – odpowiedział.

Zełenski jak Churchill?

Dziennikarz zapytał też Zełenskiego, co sądzi o porównywaniu go do Winstona Churchilla. – Bóg wybiera dla nas to, co jesteśmy w stanie znieść, i myślę, że to nie był przypadek. Wiem, że przetrwamy to wszystko – odpowiedział prezydent Ukrainy.

