Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina coraz bliżej? „Z dużym prawdopodobieństwem spotkają się w Turcji”

– Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zadzwonił wczoraj do nas i do Władimira Putina i wydawał się potwierdzać ze swojej strony, że są gotowi zorganizować spotkanie w najbliższej przyszłości – przekazał David Arakhamia w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji, który cytuje agencja Interfax Ukraine. Ukraiński negocjator powiedział, że „ani data, ani miejsce spotkania nie są znane”, ale strona ukraińska spodziewa się, że „z dużym prawdopodobieństwem” będzie to Stambuł lub Ankara.

Arakhamia przekazał, że strona rosyjska potwierdziła w czasie piątkowej wideokonferencji, że projekty umów, które były omawiane na w tym tygodniu na spotkaniu delegacji ukraińskich i rosyjskich w Stambule, są gotowe do omówienia przez prezydentów Ukrainy i Rosji. Jak wskazał negocjator, Rosja zaakceptowała ukraińskie stanowisko z wyjątkiem kwestii Krymu.

Spotkanie Putin – Zełenski. Erdogan mediatorem

W czwartek Erdogan powiedział dziennikarzom, że jest zdeterminowany prowadzić rozmowy z prezydentami Rosji i Ukrainy oraz doprowadzić do spotkania między Putinem i Zełenskim. Przekazał też, że Turcja jest, co do zasady, gotowa wystąpić w roli gwaranta bezpieczeństwa Ukrainy, jednak szczegóły takiego rozwiązania muszą być jeszcze dopracowane.

Prezydent Ukrainy od wielu dni wzywa Putina do bezpośredniej rozmowy. – Możemy spodziewać się spotkania prezydenckiego w niedługim czasie – powiedział w środę Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a jednoczenie szef ukraińskiego zespołu negocjacyjnego. Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że spotkanie Putina i Zełenskiego „jest możliwe po pełnym opracowaniu tekstu umowy między Rosją a Ukrainą”.

Rozmowy pokojowe w Stambule

W tym tygodniu odbyły się w Stambule rozmowy pokojowe między negocjatorami ukraińskimi i rosyjskimi. Jak powiedział Erdogan, podczas spotkania Ukraina przekazała Rosji pisemną propozycję zakończenia wojny, co nadało im „znaczącego impetu”. Prezydent Turcji przekazał też, że wśród członków rosyjskiej delegacji był Roman Abramowicz. Dodał, że obecność miliardera wskazuje na to, że Putin mu „wierzy i ufa”.

