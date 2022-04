Ukraińska armia odbiła w całości obwód kijowski. Wstrząsające doniesienia z wyzwolonych terenów

Ukraińska armia już od kilku dni informowała, że część jednostek rosyjskiej armii wycofuje się z terenów wokół Kijowa. Na wyzwolonych terenach, w rejonie browarskim, wyszgorodzkim i buczańskim władze wprowadziły godzinę policyjną, która potrwa dwa dni. W tym czasie służby mają oczyścić teren ze skutków rosyjskiej agresji, między innymi usunąć miny. Na zdjęciach, które trafiły do sieci, widać jednak, że mieszkańcy, mimo próśb o pozostanie w domu, wyszli na ulice.

Wojna na Ukrainie. Obwód kijowski wyzwolony

Wcześniej w sobotę doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko zaapelował do mieszkańców obwodu kijowskiego, by nie wracali jeszcze do domów, mimo wycofania się wojsk rosyjskich, bo ciągle jest to niebezpieczne. Poinformował, że na wyzwolonych terenach jest bardzo dużo min, a nawet zdarzają się przypadki zaminowanych ciał.

Wstrząsające doniesienia z wyzwolonych terenów

Mer Buczy Anatolij Fedoruk poinformował w rozmowie z agencją AFP, że 280 osób zostało już pochowanych w masowych grobach w tym mieście, a kolejne ciała są znajdowane na zrujnowanych ulicach. Z kolei Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że przy autostradzie, 20 km od Kijowa, znaleziono przykryte kocami ciała pięciu martwych, nagich kobiet, które Rosjanie próbowali spalić na poboczu.

Rosyjscy żołnierze kradli nawet patelnie

Z kolei dziennikarz „The Kyiv Independent” Ilja Ponomarenko poinformował na Twitterze, że „wojska rosyjskie, uciekając z obwodu kijowskiego, pozostawiły dziesiątki sztuk broni palnej, pojazdów, trupów, dokumentów”. „Zrabowano wiele pralek, zabawek, sprzęt kuchenny i patelnie” – napisał.

