Rosja rewiduje swoją strategię wojenną na Ukrainie. Amerykański wywiad wskazuje nową datę

Rosyjska inwazja na Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego. Po ponad miesiącu walk rosyjskie wojska nie były w stanie utrzymać kontroli nad większością obszarów, gdzie toczą się walki. Moskwa zrewidowała swoją strategię i rozpoczęła wycofywanie wojsk między innymi z rejonu Kijowa. W sobotę wieczorem wiceminister obrony Ukrainy poinformowała, że obwód kijowski został w całości wyzwolony.

Wojna na Ukrainie. Putin chce osiągnąć „sukces” do 9 maja

Teraz Rosjanie zamierzają koncentrować się na Donbasie, na wschodzie kraju, gdzie przerzucają swoje siły. Amerykańcy urzędnicy zaznajomieni z najnowszymi ocenami wywiadowczymi, na których powołuje się CNN, twierdzą, że Władimir Putin jest pod presją, aby odnieść zwycięstwo do 9 maja, czyli do rosyjskiego „Dnia Zwycięstwa”. 9 maja to ważna data w rosyjskim kalendarzu. W tym dniu kraj upamiętnia kapitulację nazistów w czasie II wojny światowej. Co roku odbywa się z tej okazji wielka parada wojskowa na Placu Czerwonym w Moskwie. Amerykańcy urzędnicy wskazują, że Putin chce tego dnia świętować jakieś zwycięstwo w wojnie na Ukrainie.

Mimo to amerykańscy i europejscy urzędnicy są zdania, że jakiekolwiek wyznaczane retorycznie przez Moskwę terminy, nie zmieniają rzeczywistości i jak się wydaje, Rosja przygotowuje się na perspektywę rozszerzonego konfliktu. Według europejskiego dyplomaty, cytowanego przez CNN, Putin przygotowuje się do „długiej, przeciągającej się wojny w stylu czeczeńskim, ponieważ w pewnym stopniu nie ma dokąd pójść dalej”.

„Bardzo trudny miesiąc” przed Ukraińcami

Według amerykańskich urzędników jest kilka przyczyn, które wskazują na majowy termin. Jak twierdzą, gdy skończą się zimowe mrozy, ciężkiemu rosyjskiemu sprzętowi będzie trudniej manewrować, co oznacza, że siły te muszą jak najszybciej dotrzeć na miejsce – ocenia amerykański wywiad. na 9 maja wskazuje też strona ukraińska. Mówił o niej między innymi w tym tygodniu sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow. Z kolei były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk powiedział w piątek w rozmowie z CNN, że Ukraińcy uważają, że czeka ich „bardzo trudny miesiąc”, gdy Putin będzie próbował dotrzymać terminu.

