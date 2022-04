Orban rozbija jedną listę, Tusk potrzebuje planu B

– Oglądają nas ludzie, którzy chcą wierzyć, że jesteśmy tu na serio, a nie po to, by wyłącznie celebrować tę rocznicę. Musimy sobie powiedzieć, czy jesteśmy w stanie osiągnąć elementarne porozumienie w arytmetycznie prostszej kwestii, jaką jest wygranie wyborów parlamentarnych. Ja bym dał wszystko za to, abyśmy potrafili wspólnie ustalić strategię zwycięstwa. Żeby uchronić tę konstytucję. I przeżyłbym, gdyby ta większość nie wystarczała do zmiany konstytucji, ale starczyłaby do ochrony konstytucji i praw człowieka. To jest najbardziej podstawowy wymiar odpowiedzialności politycznej – mówił w weekend w Sejmie Donald Tusk.