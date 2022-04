Morawiecki uderza w Macrona, Scholza i Merkel. „Negocjowalibyście z Hitlerem?”

– Po 40 dniach agresji na Ukrainę nikt nie ma wątpliwość, że to czyste zło. Bucza, Irpień to nazwy miejscowości, które każdy z nas zapamięta do końca życia. Rosjanie dopuścili się zbrodni wyjątkowych. W miejscowości Bucza odkryto około 300 pomordowanych osób. Te krwawe masakry zasługują na nazwanie ich po imieniu. To jest ludobójstwo. Ta zbrodnia musi zostać osądzona – powiedział Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej premier wezwał liderów UE do zdecydowanego działania, do wdrożenia działań, które złamią machinę wojenną Putina. – Ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać. Dość tej gry na zwłokę niektórych liderów europejskich. Potrzebne są zdecydowane sankcje, obecne sankcje nie działają. Te zbrodnie są wyjątkowe. Tworzy się mapa ludobójstwa XXI wieku. Rosja jest państwem totalitarno-faszystowskim. Musimy je razem powstrzymać w ramach NATO i UE – apelował polityk PiS.

Morawiecki krytykuje Merkel i Macrona

Mateusz Morawiecki w ostrych słowach skrytykował Angelę Merkel i Olafa Scholza. – Panie kanclerzu Scholz, Olafie, to nie głosy niemieckich biznesów, miliarderów, powinny być dzisiaj głośno słyszane w Berlinie. To głos tych niewinnych kobiet i dzieci, powinien być usłyszany przez wszystkich Niemców – mówił. – Pani kanclerz Merkel, milczy pani od początku wojny, tymczasem to polityka Niemiec przez kilkanaście lat doprowadziła do tego, że Rosja ma dziś siłę wynikającą z monopolu na sprzedaż surowców. Trzeba przyznać, że była to niewłaściwa polityka – dodał.

Szef polskiego rządu nie szczędził także gorzkich słów pod adresem Emmanuela Macrona. – Debatował pan tyle z Putinem. Co pan osiągnął? Ze zbrodniarzami się nie negocjuje. Negocjowalibyście z Hitlerem? – dopytywał.

Wojna na Ukrainie. Morawiecki proponuje powołanie komisji

Zdaniem Mateusza Morawieckiego Europa powinna wreszcie działać skutecznie. – Zobaczycie, że bez rosyjskiego gazu i ropy też damy radę. Ale zdecydujmy się na ten krok – apelował do liderów europejskich Morawiecki. Polityk PiS zaproponował powołanie międzynarodowej komisji do zbadania zbrodni w miastach na Ukrainie. Komisja miałaby się składać z lekarzy, kryminologów, specjalistów.

