PiS stoi przed dylematem. Terlecki: Przekonamy Ziobrę, albo przekonamy opozycję

Jednym z kluczowych punktów spornych na linii Warszawa-Bruksela jest reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości. To, co rząd Zjednoczonej Prawicy nazywa usprawnieniem sądownictwa, unijni decydenci postrzegają jako zagrożenie dla jego niezależności. To m.in. z tego powodu został zablokowany Polsce Krajowy Plan Odbudowy