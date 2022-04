Przemysław Czarnek wysyła Donalda Tuska do Buczy. Słowa kanclerza Niemiec porównał do kwestii Adolfa Hitlera

Przemysław Czarnek został zapytany o kwestię wojny na Ukrainie i doniesienia z Buczy oraz z Irpienia. Polityk PiS tłumaczył, że trzeba „schwytać i postawić przed trybunałem międzynarodowym” wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za te działania. – Jako prawnik jestem najbardziej przerażony jedną rzeczą. Mamy do czynienia z totalnym kryzysem prawa międzynarodowego – zaczął szef MEiN w radiowej Jedynce.

Wojna Rosja – Ukraina. Polityk PiS o „zbrodniarzach wojennych w Radzie Stałej ONZ”

Minister Edukacji i Nauki zwrócił uwagę, że w Radzie Stałej Organizacji Narodów Zjednoczonych utrzymywani są zbrodniarze wojenni, czyli Rosja. – Mówimy o bezprawiu, z tym mamy dzisiaj do czynienia. To jest ostatni moment i test, czy prawo międzynarodowe utrzyma się, naprawi i zreformuje, czy też po prostu upadnie z hukiem. Oczywiście ze szkodą dla nas wszystkich – komentował Czarnek.

Według polityka PiS przed trybunałem trzeba postawić Władimira Putina oraz jego najbliższych współpracowników. Dodał, że wobec Rosji i Kremla nie powinno być żadnej pobłażliwości. Czarnek skrytykował politykę Francji i Niemiec.

Wojna na Ukrainie. Przemysław Czarnek o zaproszeniu Angeli Merkel i Nicolaza Sarkozy’ego do Buczy

– To są rzeczy skandaliczne. Pan Wołodymyr Zełenski zaprosił do Buczy panią Angelę Merkel i Nicolasa Sarkozy’ego. Ja bym jeszcze dołożył do tego Donalda Tuska, jako szefa największej partii europejskiej, przez wiele lat człowieka, który pobłażliwie patrzył na to, co się dzieje w Moskwie, razem z byłą kanclerz Niemiec. Niech tam jadą i zobaczą – podkreślił Czarnek.

Szef MEiN odniósł się także do wypowiedzi Olafa Scholza, który powiedział, że „służby ukrywają prawdę przed Putinem”. Według Czarnka albo kanclerz Niemiec „robi ze wszystkich głupich, albo nie chce dokończyć swojej frazy”. – To jest dokładnie tak samo jak mówienie, że biedny Adolf Hitler nie był informowany o tym co się dzieje w Auschwitz i innych miejscach zagłady. To usprawiedliwianie zbrodniarza. Tego rodzaju słowa Scholza dyskwalifikują go jako polityka i człowieka – zakończył.

