Zbigniew Ziobro krytykuje I prezes Sądu Najwyższego. Chodzi o słowa o „świadomym złamaniu prawa”

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wydała w sierpniu 2021 roku dwa zarządzenia, które na pewien czas cześciowo zamroziły prace Izby Dyscyplinarnej SN. Teraz Manowska wróciła do tej sprawy w rozmowie z Onetem, przyznając, że w ten sposób „świadomie złamała prawo”.

– Zrobiłam to tylko dla dobra Polski i żeby dać czas politykom, aby wreszcie rozwiązali problem wymiaru sprawiedliwości w Polsce – stwierdziła Manowska w rozmowie z Onetem opublikowanej 2 kwietnia. – Podjęłam to ryzyko przez pół roku, żeby politykom uzmysłowić, że te wszystkie sprawy będą leżały. Nie przekażę ich do Izby Karnej, bo to jest także łamanie prawa. Właściwą do orzekania w tych sprawach jest Izba Dyscyplinarna. Ja właśnie nie jestem „krwawą Małgorzatą” ani despotą, aby samemu sobie zmieniać prawo i powiedzieć: dzisiaj mi się podoba wyrok TSUE czy ETPCz i zamrożę sobie Izbę Dyscyplinarną – dodała.

Zbigniew Ziobro krytykuje I prezes Sądu Najwyższego

Do słów Manowskiej o tym, że świadomie złamała prawo w zeszłym roku, mrożąc na pół roku działania Izby, odniósł się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej w Kielcach.

– Te słowa, ale też i inne elementy wypowiedzi pani prezes Manowskiej pokazują, że funkcja pierwszego prezesa Sadu Najwyższego mocno ją przerosła – ocenił.

Ziobro ocenił też, że Solidarna Polska broni ustaw autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy przed Unią Europejską.

– Dzisiaj jesteśmy w takiej paradoksalnej sytuacji, że Solidarna Polska broni projektów i ustaw obowiązujących przed Unią Europejską autorstwa pana prezydenta Dudy, bo wbrew tej narracji, która jest powszechnie w Polsce obecna w mediach, dzisiaj Unia Europejska atakuje nie za ustawy przygotowane w ministerstwie sprawiedliwości, tylko za ustawy przygotowane w Pałacu Prezydenckim, których autorem jest Andrzej Duda. Wielu już zapomniało, bo ludzie szybko zapominają, że prezydent Andrzej Duda zawetował projekty ustawy zmian o Sądzie Najwyższym i Radzie Sądownictwa przygotowane przez ministerstwo sprawiedliwości a przygotował własne rozwiązanie, które zwłaszcza jak chodzi o Sąd Najwyższy, bardzo różniły się od wizji zmian w Sądzie Najwyższym i propozycji, które przedstawiało ministerstwo sprawiedliwości – stwierdził Zbigniew Ziobro na konferencji w Kielcach.

Zapowiedział, że Solidarna Polska nie poprze ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej w formie zaproponowanej przez prezydenta. – Jako minister sprawiedliwości nie mogę zgadzać się na wprowadzenie procedur, które oznaczają w konsekwencji całkowite zakorkowanie i anarchizację polskiego sądownictwa – ocenił. – Nie jesteśmy gotowi w tej wersji ustawę prezydenta poprzeć. To mogę z całą pewnością powiedzieć – podkreślił.

