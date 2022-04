Ursula von der Leyen jedzie do Kijowa. Ważna misja szefowej KE

„Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen i szef unijnej dyplomacji Josep Borrell udają się w tym tygodniu do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim ” – przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik KE Eric Mamer.

Ursula von der Leyen najpierw w Kijowie, później w Warszawie

Eric Mamer w swoim wpisie dodał, że wizyta w Kijowie będzie miała miejsce przed przyjazdem przewodniczącej KE do Polski. Wizyta w Warszawie ma mieć miejsce w sobotę. Zgodnie z planem unijna polityk ma wziąć udział w akcji Stand Up For Ukraine „Razem dla Ukrainy” .

W wydarzeniu oprócz przewodniczącej Komisji Europejskiej udział ma wziąć również premier Kanady Justin Trudeau i prezydent Andrzej Duda. O ile von der Leyen i Duda będą obecni na miejscu w Warszawie, o tyle premier Kanady w spotkaniu będzie uczestniczył zdalnie.

Wizyta szefowej KE w Warszawie będzie zwieńczeniem akcji, która w mediach społecznościowych rozpoczęła się 26 marca. W tym czasie zbierane były środki finansowe, a także inne rodzaje wsparcia, których celem będzie zaspokojenie potrzeb osób, które zostały na Ukrainie, a także uchodźców. Inicjatywa jest odpowiedzią na prośbę o pomoc, którą wystosował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„ Brak perspektyw zakończenia konfliktu sprawia, że najbardziej istotne jest obecnie zapewnienie dodatkowych środków, które zostaną przeznaczone na zaspokojenie potrzeb osób wewnętrznie przesiedlonych w Ukrainie i uchodźców. Kampania „Stand Up For Ukraine” ma zmobilizować rządy, instytucje, artystów, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne do pozyskania funduszy i innych rodzajów wsparcia w celu zaspokojenia potrzeb osób wewnętrznie przesiedlonych w Ukrainie i uchodźców” – można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej poświęconej akcji.

Oprócz polityków i zwykłych obywateli do akcji włączyli się również celebryci z całego świata. Na liście znanych osób wspierających inicjatywę znaleźli się m.in.: Bono, Madonna, Elton John, Miley Cyrus, Adam Lambert, Céline Dion i Alanis Morissette.

