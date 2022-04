Dwie ważne rozmowy Agaty Kornhauser-Dudy. Spotkała się m.in. z Kukizem i Czarnkiem

Agata Kornhauser-Duda rozmawiała z ministrem edukacji i nauki o kształceniu dzieci ukraińskich uchodźców w polskich placówkach oświatowych. „Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim rozmawiano o regulacjach umożliwiających dzieciom kontynuowanie edukacji wśród polskich rówieśników oraz o tzw. oddziałach przygotowawczych, w których ukraińscy uczniowie uczą się w głównej mierze języka polskiego” – czytamy w opublikowanym komunikacie.

Przemysław Czarnek przekazał, że obecnie w zdecydowanej większości szkół dzieci z Ukrainy uczą się w klasach ogólnodostępnych. „Wielu uczniów korzysta cały czas z możliwości nauki zdalnej w systemie ukraińskim. Część nie podjęła jeszcze decyzji, co do przystąpienia do polskiego systemu oświaty” – podano.

Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z Pawłem Kukizem. Czego dotyczyło?

Agata Kornhauser-Duda w Pałacu Prezydenckim odbyła również rozmowę z posłem Pawłem Kukizem, który jest zaangażowany w organizowanie pomocy dla uchodźców, a także tych obywateli, którzy zostali na Ukrainie. W czasie rozmowy jej uczestnicy wymieniali się doświadczeniami na temat długofalowej i kierunkowej pomocy, która bezpośrednio trafia w konkretne miejsca. – Takie celowe, skoordynowane wsparcie jest najszybsze i najskuteczniejsze. Wiemy, czego i gdzie dokładnie potrzeba i organizujemy właśnie te rzeczy – przekazała pierwsza dama.

W tym kontekście poseł Paweł Kukiz mówił m.in. o konkretnych potrzebach polskich placówek edukacyjnych na terytorium Ukrainy. Z kolei Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że równie ważna, co pomoc wysyłana do Ukrainy, jest ta polegająca na wsparciu m.in. polskich placówek medycznych, do których trafiają uchodźcy.

