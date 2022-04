„Mam dość". Marianna Schreiber zapowiada założenie partii politycznej

O Mariannie Schreiber – prywatnie żona ministra-członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera – dała się poznać opinii publicznej w drugiej połowie ubiegłego roku. Najpierw zrobiło się o niej głośno za sprawą udziału w programie "Top Model", a następnie działalności w mediach społecznościowych, gdzie m.in. nie szczędzi krytyki pod adresem polskiego rządu.

Marianna Schreiber chce założyć partię „Mam dość”

Okazuje się, że 29-latka nie zamierza poprzestać na roli tzw. influencerki. We wtorkowe popołudnie ogłosiła bowiem na Twitterze, że nosi się z zamiarem... założenia partii politycznej. Ma ona nosić nazwę „Mam dość". Schreiber przekonuje, że to starannie przemyślna decyzja. Do jakich wyborców ma być skierowana oferta partii?

„Przekonałam się, że droga na bagna prowadzi do nikąd (pisownia oryginalna – red.). (...) Chcę zrzeszyć wokół siebie ludzi nie tylko negujących polską rzeczywistość, ale takich, którym się chce, tak jak mi, chce zmieniać świat na lepsze, dzielić dobrem, empatią, szacunkiem wobec współobywateli (...) W partii »Mam dość« może być każdy, komu zależy na dobru każdego człowieka. Mam dość kategoryzowania ludzi, odrzucania tych, którzy czynią więcej niż niejeden polityk" – czytamy we wpisie Schreiber.

Na program partii przyjdzie jeszcze poczekać

Z wpisu nie sposób dowiedzieć się, jakie postulaty zamierza realizować przyszła partia. Nie ma w nim ani słowa o gospodarce, służbie zdrowia, polityce zagranicznej czy profilu światopoglądowym. Nie sposób nawet określić, po której stronie politycznej sceny należałoby ją sytuować.

Zresztą, sama Schreiber daje do zrozumienia, że to jeszcze nie moment na składanie wiążących deklaracji. Ponadto, liczy na to, że na jej apel odpowiedzą „fachowcy", którzy – jak można się domyślać – pozwolą określić, w oparciu o jakie pryncypia stworzyć program partii.

„Letnią porą, widzimy się w każdym miejscu w Polsce"

„Czy mój program rozwiąże problemy? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili. Wierzę, że znajdą się fachowcy, którzy mnie wesprą (...) Dlatego za jakiś czas, letnią porą, widzimy się w każdym miejscu w Polsce" – czytamy w dalszej części wpisu.

Schreiber ma 29 lat. Wychowała się na warszawskim Muranowie. Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki, obecnie przygotowuje doktorat. Na koniec warto wspomnieć, że w lutym Schreiber złożyła deklarację wstąpienia do partii Nowoczesna, jednak nie została ona przyjęta.

