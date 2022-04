Skończyło się posiedzenie klubu PiS. Konkretna zapowiedź ws. likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN

We wtorek 5 kwietnia w Sejmie odbyło się posiedzenie klubu parlamentarnego PiS. O tematach poruszanych na spotkaniu informowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska i poseł Marek Ast, przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

Posiedzenie klubu PiS poświęcone obchodom Smoleńska

Anita Czerwińska poinformowała, że posiedzenie klubu było w dużej mierze poświęcone zbliżającym się obchodom XII rocznicy katastrofy smoleńskiej, tradycyjnie organizowanym przez rzadząca partię.

– W tym spotkaniu udział wzięli pan prezes Jarosław Kaczyński i wiceprezes Joachim Brudziński. Głównym tematem był plan obchodów XII rocznicy katastrofy w Smoleńsku. Przez pandemię już dwukrotnie nie mogły się one odbyć w zwyczajowej formule. Po zniesieniu obostrzeń wracamy do formuły pierwotnej i dzisiaj o tym rozmailiśmy – mówiła rzeczniczka. – Państwo posłowie będą brać udział w tym wydarzeniu, byli zainteresowani szczegółami – dodała.

Posłanka stwierdziła jednak, że na spotkaniu nie było mowy o nowych dowodach, które miałyby udowadniać, że w Smoleńsku doszło do zamachu. O takich dokumentach mówił w ostatnich dniach Jarosław Kaczyński.

Co z likwidacją Izby Dyscyplinarnej? Ast: Projekt prezydencki jest wiodący, odkładamy projekt Solidarnej Polski

Na konferencji zabrał głos także poseł Ast, który mówił o planowanych na jutro obradach sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, której jest przewodniczącym.

– Oczywiście projekt prezydencki jest projektem wiodącym. On został jako pierwszy i w zdecydowany sposób zmierza do realizacji wyroku TSUE, czyli likwidacji Izby Dyscyplinarnej i zastąpienia tej izby Izbą Odpowiedzialności Zawodowej – mówił Ast.

Potwierdził, że komisja zajmie się też projektem posłów PiS. – Ale jesteśmy gotowi na przyjęcie prezydenckiej propozycji. Będę proponował na komisji, by projekt prezydencki był projektem wiodącym – powtórzył przewodniczący. Zapowiedział też złożenie poprawek przez PiS, jednak podkreślił, że prezydencki projekt „jest najbardziej klarowny”.

– Do komisji został też skierowany projekt Solidarnej Polski dotyczący kompleksowej reformy Sądu Najwyższego. To de facto nowa ustawa o tej instytucji. Projekt jest elementem szerszej reformy, którą zapowiadał pan minister Zbigniew Ziobro, bo w przygotowaniu jest projekt ustawy o Sądach Powszechnych. Trudno w oderwaniu rozpatrywać projekt reformujący wyłącznie Sąd Najwyższy, więc to odkładamy na dalszy plan – mówił Ast.

Poseł był pytany, czy PiS starał się o poparcie opozycji dla ustawy. – PSL stawia dosyć zaporowe warunki – ocenił. – Raczej te poprawki nie mają szans na uwzględnienie. Nie wiem, jakie poprawki będzie składała KO. Jeśli domagali się przez tyle miesięcy likwidacji Izby Dyscyplinarnej, to wydaje się nielogiczne, jakby nie popierali niektórych punktów tego projektu o tym mówiących – dodał.

Czytaj też:

Czarzasty o braku porozumienia między Kaczyńskim i Ziobrą. Stwierdził, że lider Solidarnej Polski „oszalał”