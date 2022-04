Sondaż. Co Ukraińcy sądzą o przebiegu wojny? Zbadano nastroje w broniącym się kraju

W sondażu przeprowadzonym przez grupę socjologów z „Rating” obywateli Ukrainy pytano o ich odczucia związane z toczącą się wojną. Okazało się, że aż 95 proc. z nich w dniach 30-31 marca było przekonanych o ostatecznym zwycięstwie sił obrony Ukrainy nad wojskami rosyjskiego okupanta. 69 proc. z nich było absolutnie pewnych, że taki właśnie będzie finał wojny, a 25 proc. było „raczej pewnych” odparcia okupanta.

Badanie pokazuje jednak, że Ukraińcy nastawiają się na długie walki i nie spodziewają rychłego triumfu. 30 proc. respondentów wierzy, że rosyjska inwazja zostanie powstrzymana w ciągu kilku tygodni. Na początku marca na to samo pytanie pozytywnie odpowiadało 39 proc. ankietowanych. Widzimy więc, że wiara w szybkie zwycięstwo wyraźnie słabnie. Jedynie 5 proc. mieszkańców Ukrainy jest obecnie przekonanych o tym, że ich kraj w ciągu tygodnia pozbędzie się najeźdźców.

Jednocześnie rośnie liczba osób przekonanych, że cały konflikt z potężnym sąsiadem może potrwać nawet kilka miesięcy. 16 proc. respondentów uważa, że do zwycięstwa potrzeba będzie od 6 miesięcy do nawet roku. 4 proc. badanych sądzi, że pokonanie Rosjan zajmie ponad rok. 31 proc. pytanych odpowiadało, że spodziewa się jeszcze kilku miesięcy walk. 14 proc. pytanych nie umiało wskazać przedziału czasowego niezbędnego do odniesienia zwycięstwa militarnego nad wrogiem.

Wojna na Ukrainie. Sondaż sprawdził nastawienie Ukraińców

Co ciekawe, aż 78 proc. respondentów wyrażało przekonanie, że Ukraina „zmierza we właściwym kierunku”. 11 proc. odpowiadało, że kraj zmierza w złym kierunku, a 11 proc. nie umiało odpowiedzieć. To wyraźna zmiana w stosunku do badania przeprowadzonego przed wojną. W styczniu 2022 roku tylko 23 proc. pytanych na Ukrainie było optymistami co do przyszłości swojego kraju, podczas gdy 70 proc. widziało ją w czarnych barwach.

W sondażu przepytano 1500 obywateli Ukrainy w wieku powyżej 18 lat, żyjących we wszystkich regionach kraju, oprócz okupowanego przez Rosję Krymu oraz niektórych dystryktów w okręgach donieckim i ługańskim. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Margines błędu badacze określili na nie większy niż 2,5 proc.

