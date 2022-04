Specjalne posiedzenie klubu PiS. Czerwińska zdradziła, o czym rozmawiali politycy

5 kwietnia w Sejmie odbyło się posiedzenie klubu parlamentarnego PiS. Rzeczniczka partii poinformowała podczas briefingu prasowego, że wiodącym tematem spotkania były obchody 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. – Zwracam uwagę, że niestety przez pandemię dwukrotnie te uroczystości w zwyczajowej formule nie mogły się odbyć, więc po zniesieniu obostrzeń wracamy do tej formy pierwotnej i dzisiaj o tym rozmawialiśmy – mówiła Anita Czerwińska.

Polityk PiS stwierdziła jednak, że na spotkaniu nie było mowy o nowych dowodach, które miałyby udowadniać, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Dodała, że czas jest szczególny i na pewno politycy będą tego dnia solidaryzować się z Ukraińcami.

Wojna na Ukrainie. Co ze zmianami w konstytucji?

Pod koniec marca politycy PiS tłumaczyli, że aby można było konfiskować majątki rosyjskich oligarchów, potrzebne byłyby zmiany konstytucyjne. Rzecznik rządu podkreślał, że w polskim systemie prawnym możliwe jest tylko i wyłącznie mrożenie majątków, nie ma możliwości przepadku majątku.

Pytana, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem zmian w ustawie zasadniczej Anita Czerwińska odparła, że obecnie nadal nie ma informacji odnośnie podjęcia tego projektu. – Jest on tak oczywisty i zasadny, że bylibyśmy bardzo zdziwieni, gdyby opozycja go nie poparła. Ci, którzy zasiadają w Sejmie i tworzą prawo, powinni przemyśleć i dokładniej zapoznać się generalnie o co w tym wszystkim chodzi – komentowała.

– Chyba, że chodzi o dezinformację, ale przed tym oczywiście przestrzegamy. Jest bardzo trudny czas i uważam, że należy podawać rzetelne informacje. Czym innym jest mrożenie, a czym innym jest konfiskata – podsumowała.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż. „PiS bez większości nawet z Konfederacją”