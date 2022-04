Fogiel: Postać Lecha Kaczyńskiego wymaga upamiętnienia. Ci, którzy rechotali z jego aktywności, muszą połykać swoje języki

W niedzielę 10 kwietnia przypada 12. rocznica katastrofy smoleńskiej. Z tej okazji Prawo i Sprawiedliwość organizuje liczne uroczystości pod hasłem „Pokażmy, że pamiętamy”. Obchody rozpoczną się o godz. 8 mszą w intencji ofiar w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu, a o godz. 8:41 odbędzie się apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. W godzinach 10:00-11:55, 12:15-15:00 i 15:15-19:00 przed Pałacem Prezydenckim zaplanowano pokazy filmów oraz koncerty. Msza w intencji ofiar katastrofy zostanie też odprawiona o godz. 19 w Bazylice Archikatedralnej. Po niej pod Pałac Prezydencki wyruszy Marsz Pamięci, a o godz. 21 przemówienie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

12. rocznica katastrofy smoleńskiej. „Wracamy do sytuacji przedkoronawirusowej”

– Wracamy do sytuacji przedkoronawirusowej – wyjaśnił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel na antenie Radia Zet. – Największa tragedia Polski po II wojnie światowej wymaga upamiętnienia, wymaga upamiętnienia postać prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tym bardziej dzisiaj, kiedy okazuje się, że ci, którzy rechotali z jego aktywności w Gruzji, z tego co mówił na Westerplatte w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, nawet muszą połykać swoje języki. Tym bardziej upamiętnienie Lecha Kaczyńskiego jest na miejscu – wskazał polityk PiS.

Przejęzyczenie Lubeckiej. Fogiel: To dość radykalna koncepcja

Prowadząca rozmowę Beata Lubecka dopytywała, czy w czasie niedzielnych obchodów prezes PiS podzieli się z opinią publiczną ustaleniami dotyczącymi śledztwa smoleńskiego. W jednym z ostatnich wywiadów Kaczyński oświadczył, że „nie ma żadnych wątpliwości, że to był zamach”. – Zapraszam wszystkich na Krakowskie Przedmieście – odpowiedział Fogiel. W czasie rozmowy dziennikarka przejęzyczyła się i powiedziała, że prezes PiS zaprasza na uroczystości głównie Kluby Gazety Wyborczej, choć chodziło jej o Kluby Gazety Polskiej. Nie umknęło to uwadze Fogla. – Myślę, że kluby Gazety Wyborczej to dość radykalna koncepcja, ale zapraszamy – odparł rozbawiony wicerzecznik PiS. Dopytywany, o to czy w Smoleński doszło do zamachu, odparł, że „nie ma informacji, które posiadają osoby mające status poszkodowanych w śledztwie”.

Co z raportem Antoniego Macierewicza?

Fogiel nie chciał powiedzieć, kiedy zostanie upubliczniony raport Antoniego Macierewicza w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. – Podkomisja jest w strukturach MON, i kiedy zdecyduje o tym minister obrony narodowej, to raport upubliczni (...). Nie siedzi przed panią redaktor minister obrony narodowej. Gdyby to od mojego podpisy zależało to wtedy pewnie bym mógł powiedzieć, ale nie zależy – mówił wicerzecznik PiS. – Raport podkomisji smoleńskiej prędzej czy później powinien ujrzeć światło dzienne – dodał.

