Skandaliczne zachowanie Grzegorza Brauna w Sejmie. Marszałek Witek wyłączyła mu mikrofon i dostała brawa

W środę o godz. 10 rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Zanim posłowie przeszli do realizacji porządku dziennego obrad, na mównicy pojawił się niewidziany od dłuższego czasu Grzegorz Braun (był wielokrotnie wykluczany z obrad za brak maseczki). Poseł Konfederacji chciał zgłosić wniosek formalny.

Grzegorz Braun: Na gmachu Sejmu wisi flaga obcego państwa

– Wnoszę o odroczenie posiedzenia do czasu, aż zrobi pani porządek w wysokie izbie i na terenie kancelarii Sejmu – zwrócił się Braun do prowadzącej obrady marszałek Elżbiety Witek. – Udekorowany został gmach Sejmu flagami. Wisi na nim, na froncie i u wejścia, flaga obcego państwa – oświadczył poseł. Obecni na sali posłowie zareagowali na jego wystąpienie okrzykami dezaprobaty. – Protokół flagowy, w swoim czasie rekomendowany silnie przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Błaszczaka – polecam pani marszałek lekturę tego protokołu. Flaga Ukrainy na gmachu Sejmu wisi w miejscu przynależnym gospodarzowi. To się nie godzi. To niewłaściwe – stwierdził Braun.

Marszałek Sejmu wyłączyła mu mikrofon

– Jak pan powiedział, przynależy gospodarzowi. Gospodarz udzielił części budynku po to, żeby solidaryzować się z Ukrainą. Właśnie gospodarz, a gospodarzem jest wysoka izba – odpowiedziała mu marszałek Sejmu. Poparli ją brawami posłowie zasiadający po obu stronach sali plenarnej, zarówno z PiS jak i z opozycji. Braun chciał kontynuować swój wywód, ale Elżbieta Witek mu przerwała i wyłączyła mikrofon.

twitter

Flaga Ukrainy przeszkadzała Braunowi już na poprzednim posiedzeniu Sejmu. „Czy to już Ukro-Polin? Kto tu jest gospodarzem? Biało-czerwona wywieszona przez Kancelarię Sejmu⁩ SPRZECZNIE z protokołem flagowym⁩. O co nie dba ⁦⁦⁦ Elżbieta Witek⁩, o to upomina się Konfederacja ⁦Korony Polskiej” – pisał polityk Konfederacji w połowie marca na Twitterze.

Tuż po inwazji Rosji na Ukrainę Sejm przyjął uchwałę, w której wyraził solidarność z zaatakowanym Kijowem. Przeciw zagłosował tylko Braun.

Czytaj też:

Braun wyrzucony z sejmowej Komisji Obrony. „Zjednoczona koalicja covidowo-wojenna”