Maciej Wąsik w Sejmie: Ta ustawa to polskie sankcje na Rosję. Budka: Przez 40 dni nie zrobiliście nic

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Projekt dotyczy określenia zasad zamrożenia wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów, które zostaną wskazane na specjalnej liście prowadzonej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, w związku ze wspieraniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak tłumaczą wnioskodawcy, chodzi o stworzenie odrębnej od wykazów zawartych w rozporządzeniach Unii Europejskiej listy osób i podmiotów, wobec których można będzie zastosować sankcje.

Projekt wprowadza też zakaz przywozu i tranzytu węgla z Rosji i Donbasu. Objęty zakazem ma zostać węgiel pochodzący z terenu Federacji Rosyjskiej oraz z „niekontrolowanych przez Ukrainę obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego i ukraińskiego obwodu ługańskiego”. W przypadku podejrzenia fałszowania pochodzenia węgla, naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł zająć ten węgiel na okres niezbędny do zweryfikowania jego pochodzenia. Za naruszenie zakazu ma grozić kara administracyjna do 20 mln zł.

Wąsik: Ta ustawa to polskie sankcje na Rosję

Przedstawiający projekt wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zaznaczał, że „jesteśmy zobowiązani do tego, żeby podjąć wszystkie dostępne polskiemu rządowi kroki do tego, żeby przeciwdziałać tej wojnie” – Ta ustawa to polskie sankcje na Rosję. To sankcje ponad to, co nałożyła UE. To propozycja polskiego rządu, żeby skutecznie przeciwdziałać działaniom osób i podmiotów gospodarczych pochodzących z Rosji i Białorusi, które to podmioty w sposób bezpośredni bądź też choćby pośredni wspierają działania zbrojne Rosji na Ukrainie, wspierają także reżim Łukaszenki, który uczestniczy w tych działaniach i tłamsi opozycję demokratyczną na Białorusi. Te sankcje to jest coś ponad propozycje UE, to więcej niż zaproponowała UE – wskazał Wąsik.

Budka: Przez 40 dni niestety nie zrobiliście nic

– Przez 40 dni niestety nie zrobiliście nic, żeby skutecznie zablokować majątek rosyjskich oligarchów. Inne kraje potrafiły bardzo szybko zajmować wille, jachty, blokować akcje natomiast wy opowiadaliście o potrzebie zmian konstytucji, zwoływaliście spotkania u prezesa Rady Ministrów, a tymczasem rosyjscy oligarchowie wyprowadzali majątek do spółek i spółeczek na Cyprze i innych krajach. Kiedy trzeba było dokonać zamachu na amerykańską własność, na TVN wtedy potrafiliście to zrobić jednej nocy. Wtedy nie przeszkadzała wam konstytucja, wtedy nie przeszkadzały wam normy prawa międzynarodowego – wyliczał z kolei szef klubu KO Borys Budka. Polityk PO zapowiedział, że jego partia „będzie pracować” nad projektem.

PSL i Lewica za embargiem na rosyjski węgiel

Posłanka PSL-Koalicji Polskiej Urszula Nowogórska mówiła, że „embargo na węgiel to rzecz oczywista”. Przekonywała też, że trzeba dopuścić inwestowanie w odnawialne źródła energii. – Sankcje tak, ale nie głaskanie, bo sankcje głaszczą Putina, a w tym czasie Putin strzela każdego dnia – oznajmił Tomasz Trela z Lewicy. Polityk poparł wprowadzenie embarga na węgiel, ale zapowiedział poprawkę. Postulował też, aby wprowadzić zakaz wykorzystywania symboli „Z”, czyli „znaku hańby, militarnej agresji”. – Bo Hitler miał swoją swastykę, a Putin ma swoją „zetkę” – oświadczył.

Po dyskusji w Sejmie posłowie zdecydowali w głosowaniu o skierowaniu projektu do pracy w komisji. Przeciw byli dwaj posłowie Konfederacji: Grzegorz Braun i Dobromir Sośnierz, a siedmiu członków klubu wstrzymało się od głosu.

