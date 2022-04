Doradca Zełenskiego: Winni także Węgrzy. Chciałbym przywieźć Orbana do Buczy

Ołeh Ustenko na początku rozmowy z polskimi dziennikarzami przekazał ukraińskie szacunki dotyczące skutków ekonomicznych wojny. Jak stwierdził, jego kraj już po pierwszym tygodniu inwazji stracił około 100 miliardów dolarów w aktywach. Dodał, że całe PKB Ukrainy za poprzedni rok wynosiło 200 miliardów dolarów. Przyznał, że samodzielnie jego kraj nie byłby w stanie ponieść tego wysiłku.

Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego liczy na środki zablokowane w ramach antyrosyjskich sankcji. Jak mówił, Ukrainie w odbudowie pomogłoby 300 miliardów dolarów z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego oraz 100 miliardów odebrane rosyjskim oligarchom. Wysiłek odbudowy miałyby też wesprzeć prywatne pieniądze inwestowane przez biznesmenów z sojuszniczych krajów.

Ustenko pozwolił sobie też na wyrażenie opinii na tematy niezwiązane z gospodarką kraju. – To, co zobaczyliśmy w Buczy, te potworności, ta agresja rosyjskich wojsk, pokazuje sposób ich myślenia, pokazuje ich barbarzyńską naturę – mówił. – Z ekonomicznego punktu widzenia, muszę powiedzieć, że odpowiedzialność spada też na inne europejskie państwa. I jestem przekonany, że kiedyś to będzie powód do ogólnonarodowego wstydu – dodawał.

Prezydencki doradca stwierdził, że po masakrze w Buczy perspektywa Ukraińców uległa zmianie. – Rosja robi potworne, barbarzyńskie rzeczy w Ukrainie. Wszyscy wiemy, że dopuszczają się w Ukrainie zbrodni wojennych. I dla nas każdy, kto finansuje rosyjski sprzęt wojskowy, także popełnia zbrodnię wojenną. Więc ktokolwiek płaci za rosyjską ropę popełnia zbrodnię wojenną – oświadczył.

Strona Ukraińska oskarża Orbana i węgierskich polityków

Ołeh Ustenko zapewniał, że Zełenski widzi pomoc węgierskich obywateli, ale nie może tego samego powiedzieć o węgierskich politykach. – Zełenski jasno powiedział: to nie do zaakceptowania. Ja powiedziałbym – to niemoralne. Chcielibyśmy im pokazać – i to też mówił Zełenski – chcielibyśmy przywieźć Orbana do Ukrainy, do Buczy, żeby otworzyć mu oczy. I żeby zobaczył to, co on też zrobił. Ponieważ kiedy popełniano te zbrodnie wojenne, to częściowo – podkreślam – częściowo, winę ponoszą też Węgry, ponoszą też ich politycy, ich klasa polityczna. A ta popiera Orbana. W naszej opinii to on pomaga popełniać te zbrodnie wojenne przeciwko Ukrainie – podsumował.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Biedroń skomentował słowa Orbana. „W pana programie nie mogę przeklinać”