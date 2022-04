Premier zaapelował do samorządowców: Zróbmy to razem. Rodzi się coś naprawdę przepięknego

W czwartek w Kancelarii Premiera Mateusz Morawiecki spotkał się z samorządowcami w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy. – Jestem bardzo, bardzo wdzięczny i zbudowany tym, w jaki sposób ta współpraca pomiędzy nami przebiega. Chciałbym na początku wszystkim bardzo gorąco państwu podziękować. Za to, że niezależnie od tego, kto z jakiej rodziny politycznej się wywodzi, potrafiliśmy ze sobą współpracować i potrafimy ze sobą bardzo blisko współpracować. To niezwykle ważne, ponieważ chcemy żeby uchodźcy mieli tutaj namiastkę normalności – powiedział szef rządu.

Pół miliarda złotych dla samorządów

Premier podkreślał, że trzeba stworzyć uchodźcom z Ukrainy odpowiednie warunki do funkcjonowania w Polsce. – Przy umiejętnym przeprowadzeniu procesu włączenia naszych sąsiadów ukraińskich do życia społeczno-gospodarczego, będzie to oznaczało także korzyść dla Polski, dla polskiej gospodarki, dla polskiego społeczeństwa – zwracał uwagę. Morawiecki poinformował, że rząd przekazał samorządom ponad 500 mln zł „do dyspozycji, zgodnie z ustalonym harmonogramem i z całą procedurą”. – To nasze wspólne zadanie i my na pewno będziemy tutaj i wspierać i sami będziemy brać na siebie potężne zadania związane z systemem edukacji, służby zdrowia, ochroną zdrowia, ale także z bardzo wieloma usługami publicznymi, do których dostęp jest potrzebny po to, aby móc w miarę normalnie funkcjonować – podkreślał premier, mówiąc o pomocy uchodźcom.

Premier: Rodzi się coś naprawdę przepięknego

Morawiecki stwierdził, że dzisiaj jako wspólnota narodowa „mamy wyjątkową szansę na utrwalenie pozytywnego poglądu o naszym narodzie, naszym społeczeństwie na całym świecie”. – Dziś mamy unikalną szansę, aby to wspaniałe, bardzo wdzięczne podejście do Polski, pełne podziwu, właśnie wdzięczności utrwalić. I zróbmy to razem, państwo prezydenci, burmistrzowie, starostowie, wójtowie, wojewodowie, my, ministrowie. Zróbmy to razem, bo to niesamowita wartość dla Polski, która może procentować nie tylko przez najbliższe lata, ale przez dziesięciolecia. Nie zniszczmy tej atmosfery współpracy, bo rodzi się coś naprawdę przepięknego – apelował premier.

Dwa i pół miliona uchodźców wjechało do Polski

Straż Graniczna poinformowała w czwartek rano, że od 24 lutego, czyli od inwazji Rosji na Ukrainę, wjechało do Polski z Ukrainy 2,548 mln osób. W środę, 6 kwietnia, funkcjonariusze odprawili 24,3 tys. podróżujących.

