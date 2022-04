Marek Suski zaliczył sporą wpadkę w Sejmie. „Trzeba wykluczyć Serbię”

Podczas posiedzenia Sejmu w środę 6 kwietnia Marek Suski chwalił polski rząd i krytycznie ocenił działania polityków PO. – Od pierwszego dnia agresji podejmuje wszelkie działania na arenie międzynarodowej. Premier i wicepremier byli w Kijowie. Was na to nie stać – powiedział zwracając się do posłów opozycji.

Pomyłka Marka Suskiego

– Rzeczywiście zbrodnie rosyjskie są ogromne, ale jeżeli można coś zrobić na arenie międzynarodowej to Platforma Obywatelska może z klubu w Parlamencie Europejskim wykluczyć Serbię – stwierdził. – Wy jesteście z tymi, którzy tę agresję popierają i ręka w rękę wspieracie tą agresję. A polski rząd, który robi na arenie międzynarodowej najwięcej, jest doceniony przez cały świat, atakujecie i krytykujecie. Uderzcie się w swoje piersi – kontynuował niezrażony.

Marek Suski zaliczył sporą pomyłkę, ponieważ Serbia nie jest członkiem Unii Europejskiej, więc automatycznie nie ma możliwości wykluczenia polityków z tego kraju z klubu w Parlamencie Europejskim, ponieważ w nim nie zasiadają.

Serbia. Zwolennik Putina wygrał przedterminowe wybory

W przedterminowych wyborach w Serbii, które odbyły się 3 kwietnia zwyciężył urzędujący prezydent Aleksandar Vucić, na którego głos oddało 59,8 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasował się Zdravko Ponos, emerytowany generał, reprezentujący proeuropejski i centrowy sojusz opozycyjnych sił Zjednoczeni dla Zwycięstwa Serbii. Głos na niego oddało 17,1 proc. wyborców.

W wyborach parlamentarnych zwycięstwo także odniósł Aleksander Vucić. Jego partia Serbska Partia Postępowa zdobyła 43,6 proc. głosów.

Prezydent zapowiedział, że nie zamierza zmieniać obecnie prowadzonej przez siebie polityki. Jak podkreślił, będzie starał się jednocześnie ubiegać o członkostwo w UE oraz zachować bliskie relacje z Rosją i Chinami.

