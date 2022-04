Arkadiusz Mularczyk pokpiwa ze słów Macrona o Morawieckim. „Naprawdę?”

Niedawno premier Mateusz Morawiecki krytykował Emmanuela Macrona za częste rozmowy telefoniczne z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

– Panie prezydencie Macron. Ile razy negocjował pan z Putinem? Co pan osiągnął? Ze zbrodniarzami się nie debatuje. Zbrodniarzy trzeba zwalczać. Negocjowalibyście z Hitlerem, ze Stalinem, z Pol Potem? – pytał polski premier 4 kwietnia podczas konferencji w KPRM. Choć opinia publiczna krytykowała prezydenta Francji za rozmowy z Putinem, to Wołodymyr Zełenski w jednym ze wpisów nazwał go „przyjacielem” i podziękował za pryncypialne stanowisko wobec sankcji nałożonych na Rosję w związku z wojną na Ukrainie.

W środę ubiegający się o reelekcję Emmanuel Macron udzielił wywiadu francuskiej telewizji TF1. Zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu wielokrotne spotkania z Marine Le Pen.To główna kontrkandydatka Macrona w wyborach.

Macron stwierdził, że uwagi Morawieckiego dotyczące rozmów z Władimirem Putinem są „zarówno bezpodstawne, jak i skandaliczne”.

Emmanuel Macron: Pan Morawiecki jest wspierany przez skrajną prawicę

– Ale mnie nie dziwią. Ponieważ pan Morawiecki, wspierany przez skrajnie prawicową partię, ingeruje we francuską kampanię wyborczą – ocenił.

W czwartek do wywiadu Macrona dla TF1 odniósł się poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Zamieścił wpis po angielsku: „Macron: Premier Morawiecki ingeruje w wybory we Francji, pytając mnie o efekt rozmów z Putinem. Naprawdę?” – napisał.

Poseł PiS już kilka lat temu „zaczepił” na Twitterze prezydenta Francji. Arkadiusz Mularczyk odniósł się wtedy do słów Macrona, ze Polska izoluje się i politycznie zmierza w innym kierunku niż reszta Europy. Swój wpis Mularczyk skierował bezpośrednio do Emmanuela Macrona. „Jeszcze chwila i doprowadzisz Pan do bojkotu w Polsce francuskich towarów, wtedy naprawdę zaboli” – napisał.

