Andrzej Duda jednym głosem z brytyjskim premierem. „Od dawna nie mieliśmy złudzeń ws. Rosji Władimira Putina”

Andrzej Duda złożył w czwartek wizytę w Londynie. Polski prezydent w rozmowie z Borisem Johnsonem poruszył kwestię inwazji Rosji na Ukrainę. Wśród tematów była też współpraca wojskowa pomiędzy obydwoma krajami. Polska głowa państwa przekazała premierowi Wielkiej Brytanii informacje o pomocy dla Ukrainy. Politycy zgodzili się, że Rosja musi zostać objęta szczelniejszymi sankcjami. Po spotkaniu zostało wydane wspólne oświadczenie.

Wspólne oświadczenie po wizycie w Londynie

W komunikacie można przeczytać, że kraje ogłosiły rozpoczęcie nowej ery we wzajemnych stosunkach. Celem jest tworzenie bliższych więzi między narodami i zrewolucjonizowanie współpracy w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa. Relacje Polski i Wielkiej Brytanii zacieśniły się w związku z potrzebą niesienia pomocy Ukrainie.

„Nasze narody od dawna nie miały złudzeń co do zagrożenia ze strony putinowskiej Rosji. Brutalna inwazja Rosji na Ukrainę to zamach na demokrację i wolność, który przyniósł narodowi ukraińskiemu straszliwe cierpienia. Zjednoczone Królestwo i Polska ściśle współpracują, aby wesprzeć Ukrainę w tych nieludzkich czasach. Nie ustaniemy, dopóki suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy nie zostaną przywrócone” – brzmi część oświadczenia.

Wojna na Ukrainie. Prezydent Polski i premier Wielkiej Brytanii apelują do Władimira Putina

Duda i Johnson wezwali prezydenta Rosji do zakończenia wojny na Ukrainie, wycofania sił rosyjskich i zawieszenia broni. Podkreślono, że „lekceważenie prawa międzynarodowego, prawa humanitarnego i ludzkiej przyzwoitości ze strony Rosji jest haniebne”. Dodatkowo prezydent Polski i brytyjski premier zobowiązali się pociągnąć do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie.

Politycy podkreślili, że ambicje Władimira Putina pozostają niezmienione, mimo wycofania wojsk spod Kijowa. Dodali, że celem jest, aby Rosja nie odniosła sukcesu na południu i wschodzie Ukrainy. „Będziemy wspólnie pracować nad uproszczeniem pomocy dla Ukrainy w postaci środków śmiercionośnych i nieśmiercionośnych. Będziemy też dążyć do tego, aby rosyjska machina wojenna nie mogła czerpać korzyści z handlu w takich sektorach, jak energetyka” – wymieniono.

Andrzej Duda i Boris Johnson zaniepokojeni rosyjskimi wojskami na Białorusi

Kraje zdecydowały o powołaniu komisji, której celem będzie wspieranie Ukrainy w koordynacji dostaw broni i szkoleń oraz wspieranie jej w określaniu potrzeb i modernizacji armii. Duda wraz z Johnsonem wyrazili zaniepokojenie zmianami na Białorusi w kontekście rosyjskiej obecności wojskowej w tym kraju. W komunikacie zaznaczono, że przed czerwcowym szczytem NATO zwiększy się liczba ćwiczeń pomiędzy wojskami Polski i Wielkiej Brytanii.

Brytyjczycy zdecydowali się potroić do kwoty 30 mln funtów wsparcie dla naszego kraju na rzecz pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy. Innym elementem współpracy między państwami ma być zwiększenie dwustronnej wymiany handlowej.

